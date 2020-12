Preguntas y respuestas sobre la Navidad del Covid-19 qué podemos hacer y qué no

A escasos días de que de comienzo la Navidad, Andalucía, menos su capital, ya ha iluminado sus calles con luces de colores y espera al 10 de diciembre para conocer los detalles específicos de las medidas y restricciones que pondrá o aliviará la Junta de Andalucía.

Mientras tanto, el Gobierno encabezado por el presidente Pedro Sánchez, ha establecido una serie de parámetros, un Plan navideño, con algunas recomendaciones para que estas fiestas no lleven a una tercera ola a mediados del mes de enero.

Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, ya ha dicho que "pulirá" las medidas comunes acordadas entre las autonomías y especificará conceptos tan abiertos como "allegado". Habrá que esperar a la semana que viene para conocer esos "matices" cuando el Gobierno andaluz renueve el día 10 el sistema de políticas que estarán vigentes en Andalucía las siguientes dos semanas, sin excluir un adelanto de las que puedan tomarse en Navidad y en sus fechas más señaladas.

Qué podemos hacer durante las fiestas de Navidad

La Junta de Andalucía ha querido dejar claro que, aunque la movilidad pueda ser accesible, lo más sensato es quedarse en casa, siendo responsables y atendiendo a la perfección a todas las medidas sanitarias que ya están establecidas y las futuras que llegarán durante el periodo navideño.

¿Puedo viajar a otras comunidades?

Sí. Las restricciones seguirán vigentes, pero podrán desplazarse entre comunidades aquellas personas que tengan una justificación expresa y, como principal novedad, los días 24, 25 y 31 de diciembre y 1 de enero, podrá hacerlo el total de la población para acudir a reuniones familiares.

¿Cuántas personas podremos reunirnos?

Un máximo de 10 personas en las reuniones es lo permitido. Las reuniones en Navidad sean de un máximo de diez personas, incluidos niños, salvo que se trate de convivientes y que se compongan de dos unidades familiares distintas como mucho. Además, habrá que tener especial cuidado con las personas que se encuentren en una situación vulnerable.

¿Hay cambios en el toque de queda?

Sí. Las comunidades han decidido rebajar el toque de queda para los días 24, 25 y 31 de diciembre y 1 de enero hasta las 1:30, no para ir a reuniones sociales, sino para permitir el regreso a las casas. Por lo demás, las fiestas multitudinarias y de otra índole, quedan totalmente prohibidas.

¿La hostelería varía sus horarios de apertura y cierre?

Habrá que esperar a la próxima semana cuando la Junta oficialice las nuevas medidas tras consensuar los datos de la pandemia con los especialistas.

¿Podremos acudir a actos religiosos?

Sí. las celebraciones religiosas están permitidas. Aunque se insta a permanecer en casa, la Misa del Gallo podrá celebrarse. Eso sí, es preferible que se eviten los cantos y se use en su lugar música pregrabada. Además, habrá que cumplir el toque de queda.

¿Se podrá acudir a espectáculos?

Sí. Los Eventos culturales están permitidos pero tendrá que seguir unos criterios de aforo y lo ideal es que se celebren al aire libre.

¿Los horarios comerciales sufren algún cambio?

Al igual que los horarios de hostelería, habrá que esperar al día 10 para tener detalles más específicos. Aún así, se advierte a la población que debe evitar las aglomeraciones y que adelante las compras navideñas.

¿Podré celebrar la Navidad con los mayores?

Sí. Están permitidas las salidas de residencias. La Junta de Andalucía mantiene vigente la instrucción que permite a familiares sacar a usuarios de residencias de mayores para llevárselos a sus domicilios siempre y cuando éstos cuenten con una PCR negativay sus parientes firmen una "declaración responsable".

Qué no podemos hacer durante las fiestas

Ya lo han dicho los gobernantes, lo ideal es que en estas fiestas navideñas las personas se queden en casa. No es cuestión de "salvar la Navidad, sino de salvar vidas". En este sentido, no se podrá:

¿Pueden acudir más de 10 personas en los días señalados?

No. Está prohibido exceder el número de invitados. En los días señalados, 24, 25 y 31 de diciembre y el 1 de enero, no se podrá exceder el número de 10 personas, a no ser que sean convenientes de la misma familia.

¿El toque de queda se cambia durante toda la Navidad?

No. Aunque el Gobierno ha establecido la hora de las 01:30 como toque de queda para los días 24, 25 y 31 de diciembre y el 1 de enero, los restantes se deberá regresar a casa en el especificado por cada comunidad autónoma.

¿Se podrán celebrar cotillones o cabalgatas?

No. Quedan totalmente prohibidas todas aquellas fiestas que aglutinen a un gran número de personas. Este año no podrán celebrarse los míticos cotillones. Además, las cabalgatas de Reyes Magos deberán ser estáticas o de alguna manera que evite las aglomeraciones en las calles.

¿Habrá público en los eventos deportivos?

No. Además, no se podrán celebrar grandes eventos deportivos y, en su lugar, se recomiendan modalidades de participación virtual.