Las gasolineras andaluzas niegan que suban precios por la bajada de 20 céntimos prevista

Antonio Felices, secretario de la Confederación Española de Estaciones de Servicio (CEEES), presidente de la Federación andaluza (FEDAES) y propietario de una estación, ha asegurado este miércoles que en las estaciones de servicio asociadas "el precio del combustible no está subiendo por la bonificación del Gobierno sino porque estamos inmersos en una guerra y en una volatización del mercado por la que suben y bajan constantemente los precios" y añade que todo depende de las oscilaciones del precio del petróleo. De hecho, el barrio de brent ha vuelto a subir este miércoles.

Respecto a las gasolineras low cost (automáticas), entre las que figuran las de Plenoil, Felices afirma que, al no estar asociadas, no puede afirmar que estén subiendo precios para amortiguar el descuento aprobado por el Gobierno y recuerda que el precio de estas se halla en general por encima del precio de las tradicionales porque tienen unas condiciones de compra distintas, porque se están quedando sin mercado. La oferta de mayoristas cada vez se va reduciendo más porque hay menos operadores que vendan y porque no hay producto, explica.

Felices abunda en que la lógica del mercado, la lógica comercial, lleva a una estación de servicio a vender combustible en función a los precios del mercado o se queda sin clientes. En las estaciones propiedad de las compañías petrolíferas (Repsol, Cepsa, BP o GAP..) son estas las que fijan el precio. Y concluye que es Repsol la que más marca el precio al tener cuatro refinerías y 7.000 estaciones de servicio de las 11.500 que existen en nuestro país.