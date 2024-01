Ponen en marcha una nueva edición de la campaña 'Por el amor al arte, dona sangre'

Málaga acogerá desde este jueves, 1 de febrero, la novena edición de la campaña 'Por el amor al arte, dona sangre' que el Centro de Transfusión Sanguínea de Málaga ha organizado en colaboración distintos museos y espacios culturales de la provincia.

Así, el Centro de Transfusión Sanguínea entregará a aquellas personas que efectúen una donación de sangre del 1 al 17 de febrero un talonario de invitaciones 'donar sangre, por amor al arte', con el que durante todo el mes de febrero podrán visitar gratuitamente los museos y espacios culturales colaboradores.

Museo Picasso Málaga; Museo Casa Natal Picasso; Centre Pompidou Málaga; Colección del Museo Ruso; Museo Carmen Thyssen Málaga; la Alcazaba; Castillo de Gibralfaro; Museo de la Catedral y Museo Interactivo de la Música Mimma; Museo del Vino Málaga; Centro Cultural Fundación Unicaja; Museo de Artes y Costumbres Populares de Málaga; Museo Unicaja Joaquín Peinado (Ronda), y Museo Rafael Lería (Álora) son los distintos centros que se han adherido a esta campaña y podrán ser visitados de manera gratuita por los donantes.

Esta será la novena edición de esta campaña que se enmarca dentro de las actividades de agradecimiento del Centro de Transfusión Sanguínea a los donantes por su ayuda a los enfermos, esperando conseguir una gran participación como en años anteriores, en los que se han llegado a sobrepasar las 2.500 donaciones, ha señalado la Junta en un comunicado.

Durante la campaña se puede donar en el Centro de Transfusión Sanguínea, situado en el recinto del Hospital Civil, en Málaga, de lunes a viernes, en horario, de 9.00 a 14.00, y 16.00 a 21.00 horas, y los sábados 3,10 y 17, de 09.00 a 14.00 horas.

Además, se podrán realizar donaciones en las Unidades Móviles que en estos días se desplazan por la provincia, concretamente en, han precisado, Torre del Mar, en Vélez-Málaga, (días 1 y 2); Alozaina (día 2); Tolox (día 5); Ronda (días 5-6 y 7); Álora (días 8 y 9); Arriate (día 9); El Burgo (día 12); Humilladero (día 12); Iznate (día 12; Campillos (días 14-15 y 16); Santa Rosalía (día 16); y Yunquera (día 16). Todos los horarios y lugares se pueden consultar en la página web del Centro de Transfusión.

BALANCE

Por otro lado, han recordado que durante 2023 Málaga registró un total de 47.396 donaciones de sangre y plasma, lo que supone un 0,7% menos respecto al año anterior, si bien ha aumentado un 2,3% la cifra de nuevos donantes, que en 2023 fue de 5.981.

En Málaga, se necesita mantener un stock de al menos 1.500 unidades de sangre. Tras las vacaciones de Navidad, y con el aumento de gripe y resfriados, se ha registrado una bajada en las existencias, por lo que el Centro de Transfusiones quiere recordar la importancia de acudir a donar de forma regular, ya que diariamente hacen falta 250 donaciones de sangre, siendo los servicios quirúrgicos, las urgencias, oncología y cuidados intensivos los que tienen más necesidades transfusionales durante todo el año. El Centro de Transfusión abastece a todos los hospitales de Málaga y su provincia, tanto los públicos como los privados.

Los requisitos para poder donar sangre son tener entre 18 y 65 años y un peso igual o superior a los 50 kilogramos; no padecer enfermedades crónicas ni tener una infección aguda; no tener anemia; y no realizar prácticas de riesgo que faciliten el contagio de enfermedades como, por ejemplo, hepatitis, sífilis y sida. Es obligatorio acudir con el DNI o documento que les acredite y es conveniente no acudir en ayunas.

La donación de sangre es un proceso seguro, atendido por personal sanitario especializado. Antes de la extracción se realiza una entrevista y un reconocimiento médico al donante. Los varones pueden donar sangre hasta cuatro veces al año y las mujeres tres, con un intervalo mínimo de dos meses entre donación y donación. Los donantes específicos de plasma pueden acudir cada 15 días.