La Policía huye en La Línea en medio de insultos y lanzamiento de piedras

La Policía tuvo que huir del barrio de Las Palomeras de la localidad gaditana de La Línea de la Concepción en medio de insultos y el lanzamiento de numerosas piedras por varias decenas de individuos que increparon a los agentes cuando estos llevaban a cabo una operación antidroga.

Fuentes policiales han explicado que el suceso tuvo lugar en la barriada de Las Palomeras, donde localizaron a dos hermanos que estaban siendo investigados por su presunta responsabilidad en un delito de narcotráfico.

Una marabunta persiguió a los vehículos de la Policía Nacional y Local mientras les arrojaban todo tipo de objetos y les proferían insultos con el fin de que abandonaran el barrio. Los agentes presentan lesiones leves.

Ante los sucesos que se estaban produciendo, se desplegó en la zona la Unidad de Prevención y Reacción que está comisionada para el Plan Especial de Seguridad del Campo de Gibraltar para restablecer el orden público.

Hay incluso otras personas grabando con sus teléfonos móviles y alentando a los sujetos que están increpando a los agentes, como puede observarse en las imágenes.

Para que no se produjeran mayores incidentes, los policías decidieron marcharse, siendo perseguidos por una turba de individuos que no cesaba en su actitud violenta. En el vídeo se llega a escuchar incluso lo que parecen dos detonaciones, si bien no hay constancia de que los agentes utilizaran sus armas o los dispositivos antidisturbios que llevaban o también es posible que esas detonaciones se realizaran por el grupo de agresores.