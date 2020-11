Podemos utilizará las declaraciones de Teresa Rodríguez y sus afines para justificar su "transfuguismo"

El porvenir de Teresa Rodríguez al frente del grupo parlamentario de Adelante Andalucía está de nuevo en la casilla de salida. La ex líder e Podemos y ahora dirigente de Anticapitalistas recuperó el jueves sus cargos en la Cámara después de que la Mesa reconsiderase la expulsión que había decretado sólo ocho días antes. El futuro de la carismática política gaditana pende de la documentación que Podemos entregue al legislativo por mano de Inmaculada Nieto, dirigente de IU y portavoz de Adelante, a quien el Parlamento reclama la certificación de la baja de Rodríguez y los suyos del grupo "como consecuencia de la baja en su formación". Aquí es donde entra en juego la formación morada, que hasta ahora había tenido un papel secundario en el conflicto de las izquierdas en Andalucía.

"Si una empresa ve que un empleado suyo entra todos los días en la empresa de enfrente, no hace falta despedirlo, solo constatar su baja". Con este símil, el secretario de organización de Podemos Andalucía, Jesús de Manuel, explica la situación tal y como la ven desde la formación morada. De Manuel fue parlamentario andaluz en la primera legislatura de Teresa Rodríguez y ahora forma parte de la dirección de Martina Velarde, que se convirtió en la líder regional tras las primarias del pasado mes de junio. El ex diputado defiende que su ex jefa de filas y los otros siete expulsados -ahora readmitidos- "llevan meses trabajando para otro partido y haciendo oposición al Gobierno del que Podemos forma parte".

"Han hecho declaraciones públicas en contra de Podemos, incumplen los acuerdos firmados por Podemos y no mantienen una actitud mínimamente leal", denuncia De Manuel, quien señala tanto a los cinco diputados que se dieron de baja en el partido morado como a los tres que no llegaron a hacerlo y fue la propia formación quien se lo notificó. "Simplemente no se habían borrado del registro", insiste el dirigente morado, que "no descarta" que en futuro se pida la expulsión de los tres diputados de Podemos que no fueron expulsados inicialmente. "Antes no habían hecho declaraciones públicas en contra de Podemos, después sí", zanja.

De Manuel también se queja de que Rodríguez y sus afines “nunca” permitieron a la nueva dirección de Podemos acceder a las redes de Adelante, a pesar de que la formación morada es una de las fundadoras de la confluencia de izquierdas ni pusieron a su disposición a los trabajadores del grupo. También denuncia grandes dificultades para negociar el reparto de las asignaciones que recibe Adelante del Parlamento. "Han monopolizado la posición de la coalición con postulados de una de las partes", lamenta el secretario de Organización de Podemos Andalucía, que asegura que los Anticapitalistas "nunca han buscado el consenso".

Para ilustrar esta acusación, De Manuel se refiere a las últimas negociaciones entre los miembros de la coalición y la oferta realizada por el equipo de Teresa Rodríguez cuando estaban ya al borde de la ruptura. Las dos “líneas rojas” de los Anticapitalistas en las últimas conversaciones, que se produjeron el 10 de agosto, fueron un veto absoluto contra el PSOE –haya o no renovación en su liderazgo en los próximos tiempos– y la “práctica independencia” de Podemos e IU para que Adelante sea ese “sujeto andaluz” al que aspira Teresa Rodríguez.

“Se miran en En Comú Podem pero sus postulados están más cercanos a las CUP”, añade el dirigente morado, quien considera que los Anticapitalistas intentaron“expulsar” de la coalición a Podemos e IU cuando propusieron dividir el grupo en dos: los afines a Rodríguez, bajo el nombre Adelante, y los diputados izquierdistas como representantes de Unidas Podemos en Andalucía. “No vamos a regalar una marca que hemos construido nosotros”, advierte De Manuel.

La formación morada considera que estos argumentos son la constatación de que Rodríguez y sus aliados están en una situación de “transfuguismo”, por lo que serán los argumentos que utilicen para atender la petición de la Mesa del Parlamento. Ayer, Nieto remitió a la Cámara los documentos que certifican, según Podemos, que los ocho diputados han causado baja del grupo de Adelante “como consecuencia en la baja de su formación”. Inicialmente, los planes del partido morado eran “constatar” esa marcha, pero aseguran que tienen en su poder las pruebas que justifican la expulsión por si el legislativo se la reclama. Apartir de mañana, los servicios jurídicos del Parlamento tienen como misión elaborar un informe para dilucidar si existen motivos para sacar a Rodríguez y los suyos del grupo parlamentario.

La decisión final será de los grupos de la Cámara, pues la posición de los letrados no es vinculante. PSOE y Vox apoyaron la reclamación de Podemos e IU, mientras que PP y Cs fueron quienes permitieron la readmisión de la política gaditana y presionaron para elaborar dicho informe. En la formación morada confían en que prevalezcan los acuerdos alcanzados en Madrid sobre el pacto antitransfuguismo, donde están populares y naranjas. “El Parlamento no puede ser en paraíso de los tránsfugas”, zanja De Manuel.