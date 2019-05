Podemos critica que se facilitaran los datos de los trabajadores de violencia de género

El secretario de Comunicación y Municipalismo de Podemos Andalucía, Pablo Pérez Ganfornina, afirmó que es “intolerable” que “en democracia haya capacidad de fiscalizar ideológicamente a quiénes están intentando paliar una situación como es la violencia machista en nuestra tierra”, dijo refiriéndose a una pregunta parlamentaria de Vox respondida por el Gobierno en relación a la colegiación profesional de los trabajadores de las unidades de Violencia de Género, entre otras, de la Junta de Andalucía.

Pérez Ganfornina manifestó en el municipio almeriense de Roquetas de Mar al ser interpelado por el 40% de trabajadores no colegiado. “El Gobierno andaluz está fiscalizado por la extrema derecha. Quién tiene la batuta de mando en el Parlamento es Vox, aunque entendemos que forman parte de una misma gran familia. Los votantes y militantes de Vox no vienen de un caladero distinto al del PP. Cs no viene de un espacio distinto al del PP”, dijo en una detenida disertación sobre las familias que conforman la derecha en España.

El dirigente avanzó que desde Podemos Andalucía van a estudiar “medidas legales contra esta situación”, declaró sobre la cesión de la información parlamentaria, argumentando que “nos parece una situación excepcional, incluso de vulneración de la ley de protección de datos”.

También opinó sobre el particular la vicepresidenta en funciones del Gobierno de la Nación, Carmen Calvo. La dirigente cordobesa pidió a la Junta que sea “más firme” en la defensa de la profesionalidad de los trabajadores de violencia de género porque “está en cuestión la seguridad de las mujeres”, dijo en una red social al expresarse sobre los datos de colegiación de los trabajadores de estas unidades de la Junta.