Las prisas de Podemos y Ciudadanos con RTVA y el Consejo Audiovisual

Durante sus primeros pasos por el Parlamento andaluz, a Podemos y a Ciudadanos se los llamaba "partidos emergentes". Andalucía abrió el ciclo electoral 2015-2016 y permitió a ambas fuerzas estrenarse fuera de Bruselas. Entonces, con más o menos intensidad, morados y naranjas pedían que su representación en la Cámara se reflejara en los órganos de extracción parlamentaria.

Tres años después no lo han logrado por una falta de acuerdo entre ellos y, por supuesto, con PP y PSOE. Y con la legislatura en el tiempo de descuento, siguen presionando para lograrlo. En caso de que Susana Díaz no se decida a adelantar los comicios, la actividad parlamentaria se acabará en enero, lo que no ha sido excusa para que Ciudadanos y Podemos hayan anunciado sendas proposiciones de ley para reformar la dirección de RTVA y del Consejo Audiovisual de Andalucía.

Joaquín Durán, director general interino

La formación morada se llevó el pasado miércoles un varapalo en la materia. Su iniciativa para cambiar el ente público audiovisual no pasó el primer corte parlamentario, pero vuelven a intentarlo. El diputado Jesús Romero ha presentado esta mañana una propuesta para reformar la ley de RTVA y derogar el decreto que permite que el subdirector general del ente público, Joaquín Durán lleve más de un lustro al frente de RTVA como interino.

La propuesta de Podemos tiene por objetivo enmendar un decreto aprobado cuando Susana Díaz era consejera de Presidencia y, por tanto, la responsable de RTVA en el Gobierno andaluz. El texto permite que las funciones del director general del ente público sean asumidas por el Consejo de Administración y, a su vez, que puedan delegarse en uno de sus componentes.

Esa modificación de la ley de RTVA permite la actual situación de provisionalidad que, según Podemos, "choca con los criterios estatutarios de nombramiento" del jefe del ente público audiovisual. Esos criterios establecen que debe ser una mayoría de tres quintos del Parlamento quien designe al director general de RTVA. Al permitir la interinidad, entienden en la formación morada, los partidos tienen menos presión para llegar a un acuerdo, lo que propicia que situaciones provisionales, como la de Joaquín Durán, se conviertan en estructurales.

La reforma pendiente del Consejo Audiovisual

Estructural es también la composición del Consejo Audiovisual de Andalucía, que se creó en 2005 y algunos de sus miembros llevan desde entonces en nómina. Este organismo creado para controlar las televisiones en el ámbito regional también lleva años sin renovarse. Podemos y Ciudadanos, pese a que les corresponde, tampoco han entrado en su composición.

Los naranjas, que también presentaron en su momento una ley de reforma de RTVA, se lanzan ahora con una proposición de ley para modificar el Consejo Audiovisual. Sus propuestas, ya conocidas, pasan por la actualización de los métodos de funcionamiento para adaptarse a las nuevas tecnologías y por la reducción del número de miembros del organismo, pasando de 11 a siete .

La intención de los naranjas, según ha explicado su portavoz adjunto, Sergio Romero, es que el texto se debata en el próximo Pleno, fijado para los días 10 y 11 de octubre. Si finalmente Susana Díaz decide adelantar las elecciones al 2 de diciembre, como parece, deberá firmar el decreto de convocatoria electoral y, por tanto, disolverá la Cámara, como muy tarde, el 9 de octubre. En ese caso, la renovación de RTVA y el Consejo Audiovisual será una labor para los diputados de la XI Legislatura andaluza