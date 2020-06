El parlamentario andaluz de Podemos y el cocodrilo de Lacoste

En un país multicolor en el que la disparidad de pensamientos e ideologías está a la orden del día, el partido político Podemos se ha vuelto a ver las caras con la polémica tras unas declaraciones de su diputado en Andalucía Nacho Molina.

Molina ha hecho uso de la alta costura y de uno de las marcas más reconocidos del planeta, Lacoste, para desprestigiar todo aquel pensamiento que no case con el suyo. En palabras del diputado de la facción morada, el respeto está ligado a aquellas personas que no lleven un cocodrilo en el pecho, "a toda la gente que trata de construir futuro para Andalucia y no lleva un cocodrilo en el pecho".

El escaño número sesenta y uno ha utilizado la red social Twitter para expresar sus "peculiares" ideales políticos y sociales y, tras perder la cara al toro, ha recibido numerosas embestidas de los diferentes estamentos que componen la sociedad española. Anónimos y compañeros de profesión no han dudado en alertar al diputado de los derroteros en contramano que estaba tomando su arcaico pensamiento, "Compañero, craso error empezar a discriminar de una manera tan ingenua, a futuros miembros de la organización. Que tendrá que ver una marca de ropa, al ideal andaluz. Seguimos cayendo en errores de la derecha".

Revuelo de pasarela en el que ha tenido que desfilar con otra versión ideológica el edil argumentando que igual no se explicó bien. "Trataba de poner en valor a toda la gente. Sin importarme que marca usan, visten, calzan o tienen en la cabeza. Sin exclusiones. En igualdad, mérito y capacidad. Y cuyo afán es poner a Andalucia en el sitio que merece. Solo eso».

Tropieza con la misma piedra

Nacho Molina parece reincidir en este tipo de altercados. Tropieza, de nuevo, con la misma piedra. Ya en el mes de mayo, acusó a Alfredo Perdiguero, Subinspector de la Policía Nacional y portavoz de un sindicato del Cuerpo, de ser un "experto en difundir bulos y mentiras". Estas palabras no cayeron en saco roto y la denuncia está en tramites de provocarle algún que otro quebradero de cabeza a Molina.

En definitiva, el político, a veces, sobrepasa los muros que lindan con la filosofía y se sumergen en unos pensamientos críticos que nada tienen que ver con la actualidad que acontece en el panorama nacional. No se puede apreciar la realidad de las cosas si aún tenemos la mente metida en una caverna. Al menos, rectificar sí es de sabios.