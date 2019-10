Podemos Andalucía aplaza el pulso con Iglesias para después del 10-N

Podemos Andalucía trabajará en los próximos 40 días para intentar que Unidas Podemos logre “el mejor resultado posible” en las generales del próximo 10 de noviembre. Ésta no era la intención de la organización que dirige Teresa Rodríguez, que aspiraba a presentar a todas las fuerzas a la izquierda del PSOE bajo el “paraguas” de Adelante Andalucía.

Las reclamaciones autonomistas de la formación morada tendrán que esperar al final del proceso electoral, toda vez que ni Pablo Iglesias ni su ex colega Íñigo Errejón han atendido las peticiones de la dirección de Podemos Andalucía.

Fue Pablo Pérez Ganfornina, secretario Político de la formación morada en la comunidad, quien garantizó la implicación de su partido en la campaña de Pablo Iglesias. El mismo dirigente reconoció el pasado sábado que se había frustrado su aspiración de acudir al 10-N con un programa propio, listas elaboradas en Andalucía y bajo la misma confluencia que en las andaluzas.

“Adelante Andalucía es una marca consolidada”, sentenció ayer Pérez Ganfornina, implicado en las negociaciones fallidas tanto con su jefe de filas como con el ahora líder de Más País, Íñigo Errejón.

En la dirección de la formación andaluza están convencidos de que el ex número dos de Podemos, con cierto predicamento en Andalucía, se presentará en las provincias más grandes de la región, pero no tienen constancia de que los apoyos de Errejón en la comunidad vayan a posicionarse abiertamente ni a formar parte de las listas. Ayer la Junta Electoral Central confirmó que Errejón competirá con sus ex compañeros en coalición con Equo en las provincias de Sevilla, Málaga, Cádiz y Granada.

El dirigente morado aseguró que no ha recibido respuesta de ninguno de los dos políticos madrileños, al tiempo que ha eludido responsabilizar a IU en Andalucía del fracaso de su objetivo.