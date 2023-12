El Pleno rechaza instar a administraciones a la apuesta por "la movilidad sostenible" y el ferrocarril

El Pleno del Ayuntamiento de Málaga ha rechazado este jueves el primer punto, pese a ser enmendado, de la moción de Con Málaga para instar al Gobierno central, regional y local "a continuar apostando por una movilidad sostenible en general y en particular en el ferrocarril como medio de transporte público, social y sostenible fundamental para vertebrar el territorio andaluz".

Ningún punto de la moción urgente de Con Málaga ha salido adelante y entre ellos estaban reclamar el traspaso de competencias a Andalucía del Cercanías y trenes que discurran exclusivamente por la región; acelerar inversión en Cercanías; o la gratuidad para los jóvenes en el transporte de la Junta y el Ayuntamiento.

La portavoz de Con Málaga, Toni Morillas, ha insistido en la importancia del ferrocarril "estratégico" en el desarrollo de la provincia y ha lamentado el "empeoramiento" del servicio.

Ha defendido que la iniciativa propuesta tiene "un ánimo profundamente constructivo que pasa por emplazar a las tres instituciones que tienen competencias en ámbito de movilidad" para que "se pongan a trabajar" y "fortalecer el compromiso, apuesta por la movilidad sostenible y por el ferrocarril", que "es fundamental".

Morillas ha criticado que el PP "está utilizando como arma arrojadiza" la situación del Cercanías y con esta iniciativa se pretende "sacar el ferrocarril de la confrontación partidista que tanto estimula el PP" y se "saquen compromisos concretos".

En suma, ha incidido Morillas, es una "iniciativa que interpela a las tres administraciones, que tienen mucho que hacer en materia de sostenibilidad".

EQUIPO DE GOBIERNO

Por su parte, la concejala de Movilidad, Trinidad Hernández, ha lamentado que la moción "me parece un 'déjà vu', una reiteración de lo que pleno tras pleno o comisión tras comisión se trae por uno u otro grupo político". "Estamos a favor de la movilidad sostenible, tenemos un plan que estamos ejecutando", ha señalado."La posición del Ayuntamiento de Málaga en cuanto a movilidad sostenible y sus políticas ha quedado clara y me parece que traer de manera reiterativa estos asuntos hace que al final se pierdan el interés", ha advertido y ha criticado que "cuando leí la exposición de motivos, antes de los acuerdos de la moción, lo que me pareció es que era un panfleto de propaganda política, pero de propaganda política manipuladora", ha criticado.

Asimismo, ha aludido a los accidentes recientes ocurridos en la provincia en relación con los trenes y ha lamentado la "mala gestión por parte de Renfe y Adif".

Por otro lado, ha señalado que "coincidimos plenamente en la necesidad de impulsar el ferrocarril en Málaga y su provincia" y ha recordado que la competencia "no es del Ayuntamiento ni Junta", lo que"podemos es reivindicarlo".

Asimismo, se ha referido a la "transferencia de competencia" que proponía Con Málaga y ha explicado la "hoja de ruta marcada por el Gobierno para acceder" a las mismas, como es "primero convocar un referéndum de autodeterminación; después ser procesado; tercero, condenado, declararse prófugo y luego vienen, te amnistían y te dan las competencias en materia de transporte ferroviario y lo necesario para que se pueda llevar a cabo el ejercicio de esas competencias". "Así es como se obtienen las competencias ferroviarias en este país", ha apostillado.

Por su parte, el concejal del PSOE Jorge Quero ha valorado la presentación de la moción que "sirve para debatir y recordar la importancia de los servicios públicos" y ha criticado que cuando gobierna el PP hay "abandono y privatizaciones", frente la gestión de los Ejecutivos del PSOE."Con Pedro Sánchez tenemos la mayor oferta de empleo público de la historia de Renfe, incrementando la plantilla de maquinistas, mientras que el PP recortó los maquinistas aquí en Málaga", ha advertido y ha criticado también que el PP "dejaron tan mal las infraestructuras, los equipos y las personas trabajadoras, que, ni con los mejores números de la historia de inversión y personas trabajadoras, podemos reducir la incidencia del Cercanías en la actualidad", ha dicho.

Por último, ha señalado que la movilidad en la ciudad es "lo que significa la movilidad del PP, una ocurrencia, tras otra ocurrencia", ha sostenido.

La concejala de Vox Yolanda Gómez, por último, ha dicho que la moción es un "totum revolutum" de acuerdos que "nada tienen que ver unos con los otros" y ha recordado la iniciativa presentada por su grupo que iba en el "mismo sentido". "Creo que hay que aunar esfuerzos", ha destacado, pero ha explicado los puntos en los que están en desacuerdo con la moción como la gestión del Cercanías, entre otros.