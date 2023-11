El Pleno rechaza acuerdos de Sánchez para investidura e insta al Gobierno a un "trato justo" a las autonomías

El Pleno del Ayuntamiento de Málaga ha aprobado la moción urgente del PP para rechazar "los acuerdos alcanzados por Pedro Sánchez como líder del PSOE para lograr su investidura, que incluyen compromisos que instauran privilegios, atentan contra los principios recogidos en la Constitución y ahondan en la brecha norte-sur" del país.

También el Pleno, con los votos a favor del PP y Vox y en contra de PSOE y Con Málaga, ha instado al Gobierno "a otorgar un trato igualitario y justo a las diferentes autonomías con una distribución de fondos basada en el peso poblacional de cada comunidad y no en las sensibilidades nacionalistas e ideológicas".

Además, ha sido aprobado instar al Gobierno a realizar "un esfuerzo inversor en las infraestructuras ferroviarias de Málaga, con la mejora de la red de Cercanías, el impulso definitivo al tren litoral, el soterramiento de las vías del puerto, el acceso norte al aeropuerto y otros proyectos que llevan décadas sobre la mesa".

La portavoz del grupo 'popular' y del equipo de gobierno, Elisa Pérez de Siles, ha advertido de que "estamos viviendo momentos en la política de nuestro país que hasta hace muy poco tiempo eran casi inimaginables" y ha dicho que "por mucho que el PSOE se esté afanando en mentir a la ciudadanía con discursos de esos de triple salto mortal, por mucho que el señor Sánchez se esté afanando con esos giros de guión, esos cambios de opinión, como él les llama; lo cierto es que la ley de amnistía que pretende imponernos la izquierda en nuestro país solo significa una cosa: la ruptura de todo lo que habíamos conseguido, de todo lo que habíamos trabajado hasta el momento"."Supone un grave deterioro de nuestro Estado democrático y de derechos, y supone también la vulneración de derechos y de principios fundamentales consagrados en nuestra Constitución", ha sostenido.

Pérez de Siles ha criticado que "hay que pagar" los "acuerdos suscritos por Sánchez" y "24 fuerzas políticas", que le permiten al presidente del Gobierno "seguir atrincherado en la Moncloa"."Concesiones económicas muy importantes", ha continuado, "supone un grave distanciamiento en ese eje norte-sur en nuestro país, supone también un grave perjuicio a la economía de muchas comunidades autónomas", ha abundado.

Ha aludido a "la condonación de la deuda catalana", así como la transferencia al País Vasco en materia de Seguridad Social, entre otros, y a un "suma y sigue para pagar votos, el apoyo a Sánchez y esos 24 partidos diferentes"."LA FIESTA DE SÁNCHEZ Y SUS COMPADRES LA VAMOS A PAGAR TODOS"

Pérez de Siles ha advertido de que hay que "tener claro que esta fiesta de Sánchez y sus compadres la vamos a pagar todos los españoles con cargo a los presupuestos". "Es importante que los españoles, los malagueños, sepan que gracias al acuerdo suscrito van a sablear los bolsillos a los españoles vía presión fiscal"."Esa fiesta la van a pagar los bolsillos de los malagueños, a pesar de la nula apuesta política, nula inversión del Gobierno en provincia, y en la ciudad", ha lamentado, y ha vuelto a insistir a la bancada de izquierda que "ustedes están rompiendo un principio básico constitucional como el principio de igualdad de territorio"."Esto no es interés general; esto es exclusivamente en nombre partidista partidario de sus partidos y es partidista y partidario exclusivamente por intereses personales como el de su jefe --Sánchez-- y como el de usted mismo, señor Pérez Morales", ha sostenido.

Tras ello, ha tomado la palabra brevemente el alcalde, Francisco de la Torre, que ha incidido en que "la defensa de la igualdad y la solidaridad en términos económicos es muy importante para el país y muy importante" para Andalucía, "no tan desarrollada como los que son favorecidos".

El portavoz municipal de Vox, Antonio Alcázar, ha aludido a los pactos con los nacionalistas, aunque ha precisado que la actual la lidera "un partido que ha perdido las elecciones y que negocian con partidos que no reconocen la Constitución ni se sienten españoles" y ha criticado los acuerdos "nocivos para Andalucía y Málaga". "Ahora la amnistía se llama convivencia", ha criticado.

PSOE Y CON MÁLAGA

Por su parte, el viceportavoz de Con Málaga, Nicolás Sguiglia, ha pedido al PP que "acepten la derrota, aprendan a convivir con la derrota". "Han perdido la votación en el Congreso, no va gobernar Alberto Núñez Feijóo", ha señalado y ha advertido también a los 'populares' que "el Estado no es su chiringuito, es potestad de la voluntad popular que ha decidido que otras fuerzas gobiernen el país".

Asimismo, ha dicho también al PP que "dejen de hiperventilar, no se piensa bien así, y dejen de hacer política chusca, dejen de enfrentar" ya que, a su juicio, "no es propio de un partido que quiere gobernar el conjunto del país con su pluralidad", acusándolos de "mentir" y asegurando que "si le preocupa la igualdad entre los españoles, empiece por la igualdad entre los andaluces".

Por su parte, la concejala del PSOE Begoña Medina ha asegurado que "es falso" que Sánchez "de concesiones en detrimento de Andalucía", añadiendo que será la comunidad que más se va a beneficiar."El trasfondo de la moción es otra cosa, que en el PP no han digerido el resultado del 23 julio y por eso traen la moción, volcando frustraciones", ha advertido y ha añadido que se ha confirmado un "gobierno legítimo, aunque les pese"."Por mucho que les pese tenemos un gobierno progresista para seguir defendiendo la igualdad de la mayoría social de nuestro país, que no es otra cosa que seguir poniendo en marcha medidas" como la subida de pensiones, aumentar el ingreso mínimo vital, incremento de las becas o la reforzamiento de los servicios públicos, ha enumerado."Esto es lo que le preocupa a los ciudadanos, no la amnistía", ha dicho Medina al PP, a los que ha acusado de ser "muy cínicos" porque "se atreven a hablar de los privilegios a Cataluña por Pedro Sánchez pero ¿Se acuerdan del pacto del Majestic?""España no se va a romper, lo que se está rompiendo es la sanidad en Andalucía, dejen ya de mirar hacia el norte y resuelvan los problemas que están generando", ha concluido.

En segundo turno, Pérez de Siles ha reconocido la "coherencia" de Con Málaga en sus posicionamientos, pero ha dicho al PSOE que "se han dejado la poca coherencia que le quedaba en la provincia". Así, ha pedido que los argumentos "no lo hagan en nombre de los malagueños, han sido miles y son miles manifestando en las calles", además de que diversos colectivos están en contra de "esta locura" que "llaman ustedes amnistía".

Por último, De la Torre ha dicho que "tratamos de que el Gobierno, que ha salido del debate parlamentario del Congreso, no se olvide de los territorios menos desarrollados, donde vuelque a su interés económico y presupuestario, que tenga presente la necesidad de esta tierra, eso es lo que dice esta moción", que ha calificado de "moderadísima, no reprueba".

Así, ha incidido en que "rechaza los acuerdos en todo ese contenido de diferencia económica que hay clarísimamente; no le den la vuelta al tema -- ha dicho a PSOE y Con Málaga-- porque ponemos el acento en nuestros intereses malagueños y andaluces frente a un territorio que queremos que prospere pero que no se olvide la prosperidad y el avance de nuestra", ha concluido.