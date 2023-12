La Plataforma 'Aeropuerto ya' pide mejoras en el aeródromo para ser un "destino turístico de primer nivel"

La plataforma ciudadana 'Aeropuerto ya', tras recordar el "éxito" del vuelo charter de ida y vuelta a Praga (República Checa) en el pasado puente de la Constitución y la Inmaculada, ha afirmado este miércoles que con la entrada en funcionamiento del aeropuerto de Córdoba puede "entrar en una liga de destinos turísticos de primer nivel", aunque para conseguirlo aún deben cubrirse ciertas "carencias" que presenta el aeródromo.

En este sentido y en una nota, la plataforma ha manifestado la necesidad de tener "una terminal de mayores dimensiones", recalcando que la ampliación licitada "aliviará parte del problema, pero hay que lanzar ya una nueva fase que permita crecer en capacidad de pasajeros a la vez que se incremente la llegada de vuelos".

Asimismo, se hace necesario un "servicio de aduana e inmigración", pues, tal y como han expresado, "entre los cinco principales emisores de turistas a nuestra ciudad se encuentran Estados Unidos (2º) y Reino Unido (5º), los cuales solo pueden llegar a nuestra ciudad pasando por control de pasaportes".

También han reclamado "estacionamientos para vehículos privados y de alquiler", así como la "ampliación de la plataforma de estacionamiento comercial", dado que "ahora mismo hay una posición para aeronaves del tamaño que nos conectó con Praga, pero necesitamos poder acoger más de una aeronave al mismo tiempo".

Por otra parte, la plataforma ha felicitado "a todo el equipo del Aeropuerto de Córdoba, tanto al personal propio de AENA, con su directora al frente, como a las empresas contratadas para la prestación de los servicios necesarios" para el pasado vuelo a Praga, pues "han sabido compensar las carencias de nuestra terminal con su enorme profesionalidad y esfuerzo", así como al turoperador Mapatours, por "su confianza en nuestra ciudad y nuestro aeropuerto para llevar a cabo esta apuesta".

En este contexto, la plataforma ha señalado que "el problema real que acuciaba a nuestro aeropuerto" era "la desidia política", ya que, "durante décadas, miró para otro lado en cuanto al desarrollo de una infraestructura vital para cualquier ciudad y no a la falta de interés de los cordobeses"."Córdoba es una ciudad como Valencia, Zaragoza, Málaga o La Coruña" y "sus habitantes vuelan y quieren hacerlo desde su ciudad, no teniendo que desplazarse a otras ciudades", han manifestado desde la plataforma, añadiendo que "recibimos miles de turistas y visitantes extranjeros que también buscan la manera más rápida y cómoda de llegar y, mientras el aeropuerto no cumpliera los requisitos para poder operar vuelos comerciales, estos se marchaban" a otras ciudades "por comodidad, quedándose una parte importante de ingresos en esos lugares, en lugar de hacerlo en Córdoba".

Igualmente, desde la Plataforma Aeropuerto YA han recalcado que la iniciativa privada está"apostando por Córdoba con la construcción de nuevos hoteles y este crecimiento sostendrá la creación de puestos de trabajo siempre que desde las administraciones hagan su trabajo apoyando y eliminando las barreras que nos impiden crecer".

Así, el aeropuerto necesita "seguir tumbando barreras que nos impiden crecer como destino turístico", por lo que "el estand de Córdoba en la próxima edición de Fitur debe promocionar la nueva puerta de Córdoba, la del aeropuerto y su capacidad de conectarnos con las principales ciudades europeas y del norte de África", han apuntado.

LOGÍSTICA

Además, "el Aeropuerto de Córdoba no solo puede acoger vuelos de pasajeros", dado que "la marca 'Córdoba Logística' se está desarrollando y el aeropuerto puede jugar un papel fundamental en este sector complementando al ferrocarril y a la carretera"."Nuestro aeropuerto puede convertirse en el aeropuerto central de Andalucía gracias a su posición privilegiada y sus excelentes conexiones por carretera y ferrocarril", han expresado desde la plataforma, agregando que, "para poder dar cabida a este sector, nuestro aeropuerto necesita disponer de espacio para el desarrollo de naves logísticas con conexión a la plataforma de estacionamiento"."Ahora mismo, los hangares vacíos no están disponibles para su uso pues necesitan ser derribados por problemas estructurales, pero existen terrenos disponibles" para su edificación. Así, han pedido a la Subdelegación del Gobierno que "exija para Córdoba las inversiones necesarias que permitan al aeropuerto competir en igualdad de condiciones que otros aeropuertos".

PETICIONES

Para concluir, la plataforma ha exigido, una vez más, a las diferentes administraciones y a AENA la prestación del servicio de policía fronteriza en el aeropuerto de Córdoba bajo demanda y su publicación en el AIP de Enaire de manera inmediata; el aumento de categoría de incendios a seis y siete bajo demanda; la promoción de Córdoba y del aeropuerto de la capital como puerta de entrada en las ferias internacionales de turismo y logística, y la participación de colectivos locales en la Mesa Técnica del Aeropuerto de Córdoba.

Asimismo, han pedido la licitación de la construcción de naves logísticas en el aeropuerto de Córdoba para su uso como puerto de mercancías en la actual zona de hangares y el desarrollo de una nueva zona industrial en el aeropuerto para el desarrollo de actividades logísticas y de mantenimiento de aeronaves.

Por último, han propuesto el aeropuerto de Córdoba para acoger instalaciones de la Agencia Espacial Española que atraigan empresas de perfil tecnológico aeroespacial que complementen la oferta industrial de nuestra provincia, aprovechando la cercanía al Parque Aeronáutico de Andalucía, ubicado en La Rinconada (Sevilla).