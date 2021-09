Piden ampliar a Sierra Bermeja la declaración de Parque Nacional

Según el colectivo, la respuesta de PSOE y PP fue que, una vez aprobada la declaración de Parque Nacional para la Sierra de Las Nieves, comenzarían a trabajar en la ampliación de la catalogación para Sierra Bermeja. "Desde que fue aprobado el Parque Nacional de Sierra de Las Nieves no se ha oído ningún pronunciamiento al respecto por parte de los responsables autonómicos y estatales. Los dos partidos mayoritarios, que se habían comprometido a la ampliación, guardan silencio en las difíciles circunstancias actuales", ha señalado la plataforma, al tiempo que ha indicado que "ha llegado el momento de cumplir con lo prometido".

El reconocimiento de la sierra como Parque Nacional, señala la plataforma, aumentaría también las posibilidades de frenar el proceso de despoblación del Valle del Genal, en Málaga, "estrechamente unido a esta montaña". "En medio de la desolación actual, supondría una luz de esperanza para Sierra Bermeja y la seguridad de que no faltarán medios para la gestión de su futuro", indica el colectivo.

La Plataforma Sierra Bermeja Parque Nacional ha pedido a las autoridades políticas que amplíen a Sierra Bermeja (Málaga) la declaración de Parque Nacional con la que ya cuenta la montaña colindante Sierra de Las Nieves y reducir así el riesgo de incendios como el que sufre desde el miércoles y que ha afectado a diferentes municipios malagueños. El colectivo señaló ayer mediante un comunicado que la ampliación del Parque Nacional a Sierra Bermeja "no apagará el fuego, pero supondrá más vigilancia, más control, más recursos para la prevención y más celeridad en la toma de decisiones".

Un equipo de 200 personas trabaja en la extinción total

Un centenar de personas durante la mañana y otras tantas durante la noche trabajan aún para la extinción total del incendio forestal de Sierra Bermeja (Málaga), unas labores que podrían prolongarse hasta la próxima semana, ha informado la delegada del Gobierno andaluz en Málaga, Patricia Navarro. Navarro explicó que, pese a quedar controlado el incendio el martes, faltan "puntos calientes que se fueron eliminando" y que las labores de extinción se prolongarán en función de cómo evolucione "el aseguramiento de que el fuego no se reavive". Todos los medios que participan actualmente son terrestres "y los aéreos no se usan porque no son necesarios, pero están preparados por si algún foco se reaviva y tienen que actuar", añadió la delegada. La dirigente política, representante de la Junta de Andalucía en la provincia de Málaga, destacó que todos los vecinos de los seis municipios malagueños que fueron evacuados ya han podido regresar a sus hogares y están "recuperando la normalidad".