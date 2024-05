Pérez pide a De la Torre que explique "por qué ocultó" un modificado de 800.000 euros del parking Pío Baroja

El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Málaga, Daniel Pérez, ha señalado que la investigación sobre el aparcamiento de Pío Baroja realizado por la Sociedad de Aparcamientos y Servicios de Málaga (Smassa)"sigue alumbrando nuevas irregularidades".

En este sentido, Pérez ha explicado que los socialistas, en las vísperas del pleno extraordinario que abordará"diferentes hechos que podrían ser constitutivos de delito", han constatado "cómo se ocultó al Consejo de Administración de Smassa un sobrecoste de 806.379 euros".

De esta manera, la presidencia y la gerencia de la sociedad "decidieron no incluir dicha cuantía en un modificado de 1.479.539 euros, fechado a 20 de junio y con la obra ya prácticamente finalizada, para que este no superara los límites del modificado, incluyendo esa partidas meses después en la liquidación", han detallado desde el PSOE en una nota."Pese a que la dirección de Smassa, que ejercía el control sobre la obra, sabía de ese sobrecoste en el momento de la celebración de este Consejo de Administración, se decidió no informar de esas cantidades a los consejeros", ha criticado Pérez, quien ha trasladado que "no fue hasta el 25 de noviembre, cuatro meses después de terminarse la obra, cuando se apunta estos sobrecostes mediante una liquidación".

Así, el edil socialista ha reprobado que "tardaron cuatro meses en apuntar esos sobrecostes, escondidos en la liquidación, y lo peor es que cuando fue preguntado el gerente al respecto en un consejo llegó a dar otra cantidad inferior ocultando el montante final".

Por parte del PSOE, se indica que la jefa de oficina técnica de Smassa advirtió en los informes previos a la adjudicación que la empresa, Ielco, "estaba ofertando precios por debajo de mercado y estaba abocado a continuos modificados". "Está claro que había que darle sí o sí este contrato a esa empresa. Ahora, con este sobrecoste excesivo hay que pensar quién se beneficia del mismo", ha sostenido así el dirigente socialista.

Para finalizar, Pérez le ha pedido al alcalde que dé la cara y explique "por qué ocultó esas cantidades, esos sobrecostes. Ahora es él quien debe dar explicaciones, o en lugar de eso se volverá a esconder para no dar explicaciones sobre este caso que ya apunta a supuestos delitos de corrupción política".