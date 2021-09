Pérez-Sauquillo niega que "regalara" los préstamos a dos ex directivos de Invercaria

El ex presidente de Invercaria Tomás Pérez-Sauquillo ha negado rotundamente este martes que falseara los finiquitos de dos ex directivos de la sociedad para "regalarles o condonarles" los préstamos que tenían pendientes de abonar cuando decidieron abandonar voluntariamente la empresa. Pérez-Sauquillo, que ha vuelto a la Audiencia de Sevilla para prestar declaración en el juicio tras haberse sometido a una intervención quirúrgica por una grave dolencia cardíaca, ha explicado que "no aceptaría" cometer una irregularidad de este tipo, puesto que "no había ninguna razón para que quisiera regalarle o condonarle" estos préstamos a los ex directores de Promoción Juan María González y Cristóbal Cantos, tratándose además de "fondos públicos".

La Fiscalía Anticorrupción sostiene que cuando Juan María González, sobrino del ex presidente del Gobierno Felipe González, se marchó de Invercaria en julio de 2007 tenía que devolver 27.406,25 euros de un préstamo, y lo mismo sucedía con Cristóbal Cantos. El ex presidente de Invercaria ha indicado que Juan María González reclamaba el pago de unas horas extraordinarias que se le debían, pero que había hecho en el Observatorio de Innovación, y el concepto de la deuda de horas "existía y se lo reconocía la Consejería". Para Invercaria, ha añadido Pérez-Sauquillo, la marcha de este trabajador supuso un "enorme beneficio porque se ahorraba 100.000 euros de sueldo de una persona que no trabajaba para Invercaria", sino para el Observatorio, aunque colaboraba con la sociedad de capital riesgo en algunos aspectos.

Sobre el finiquito de Cristóbal Cantos, el ex preisdente de Invercaria ha dicho que tanto él como el entonces director financiero Antonio Nieto valoraron "en justicia" que había entrado a trabajar con un sueldo inferior al de otros directores en puestos similares y además también tenía derecho a un complemento de destino que no había reclamado, por lo que a su juicio en el finiquito "cobró menos de lo que le hubiera correspondido", aunque ha insistido en que no se confeccionó dicho finiquito expresamente para condonarle el préstamo que tenía pendiente de amortizar con la sociedad.

Sobre la concesión de estos préstamos, Pérez-Sauquillo ha afirmado que sólo "respetó una norma que ya existía en la agencia Idea, de la que venían muchos empleados" y que permitía conceder préstamos sin interés por un importe máximo de 30.000 euros y a devolver en 60 meses. Todos estos finiquitos, ha insistido, fueron "confirmados por la agencia Idea".

El Ministerio Público, que pide una condena de seis años de prisión para Pérez-Sauquillo, también acusa al ex presidente de la sociedad de capital riesgo de haber realizado las contrataciones de los trabajadores al margen de todo procedimiento y acordando unos salarios de "manera absolutamente libérrima".

Seguía el "criterio de la agencia y la Consejería"

En su defensa, Pérez-Sauquillo ha argumentado que todas estas contrataciones y los salarios fueron decididos por la agencia Idea, el socio único de Invercaria, y la Consejería de Innovación, puesto que a su llegada a esta empresa "no conocía a nadie en Sevilla" y fue la propia Idea la que nombró a la "inmensa mayoría" de los trabajadores de Invercaria, señalando que más del "60%" de la plantilla de Invercaria procedía de la agencia. "Yo me dejaba llevar y guiar por la consejería y la agencia Idea, no tenía razones para dudar de su buen criterio", ha aseverado el ex presidente de Invercaria, que también ha responsabilizado a ambos organismos de no haber empleado ningún procedimiento en la contratación de los trabajadores.

Según Pérez-Sauquillo, él sólo seleccionó a dos personas para que se incorporaran a Invercaria, a los también acusados el ex director financiero Antonio Nieto y el ex director de Promoción Cristóbal Cantos, y sobre los salarios que se abonaban, ha dicho que la mayoría de la plantilla venía con los sueldos que tenían en Idea y que él se limitó a "respetar", aunque ha reconocido que él "los hubiera corregido un poquito". En cualquier caso, el ex presidente de Invercaria ha señalado que Invercaria fue "más prudentes y conservadores" en relación con los salarios que se abonaban en la agencia Idea.

Así, ha insistido en que el entonces director de la agencia IDEA Miguel Ángel Serrano Aguilar siempre le daba "indicaciones" sobre los salarios y conocían "todas las remuneraciones que se pagaban", y los salarios eran "conocidos" por el consejo de administración de la sociedad.

El fiscal ha interrogado a Pérez-Sauquillo por los distintos salarios que percibió en Invercaria, partiendo de los 108.182 euros que figuraban y que, según el Ministerio Público, se incrementó de "manera injusta" en los años siguientes, en los que cobró 142.552,44 euros en 2007; 152.006,37 euros en 2008 y 140.472,48 euros en 2009 y a pesar de que las leyes de presupuestos sólo permitían una subida salarial del 2% para los empleados del sector público. El acusado ha alegado que no estaba en Invercaria por una cuestión económica, puesto que en el sector privado del que procedía "ganaba más", y ha añadido que estuvo a punto de marcharse de la sociedad porque su familia vivía en Madrid pero le confirmaron en Idea que tenía derecho a percibir complementos de destino.

La Fiscalía Anticorrupción añade que Pérez-Sauquillo contrató en 2006 a Antonio Nieto, a quien le unía un "importante vínculo personal" para que trabajara como técnico y todo ello "a pesar de conocer que carecía de la formación y de la experiencia necesaria", asignándole un salario bruto anual de 26.000 euros, que después incrementó al nombrarle director económico-financiero de Invercaria, abonándole la sociedad 60.000 euros en 2007; 99.954,71 euros en 2008; 106.229,42 euros en 2009; y 75.098,18 euros en 2010 todo ello, igualmente, "sin ningún motivo objetivo que justificase esos incrementos salariales".

Pérez-Sauquillo ha asegurado en su declaración en el juicio que Antonio Nieto tenía la "formación suficiente" para desempeñar el cargo porque durante muchos años había ejercicio como interventor y director de banco, y ha explicado que inicialmente fue contratado como "técnico" porque quería "comprobar su capacidad para adaptarse y tener una función de más nivel", de ahí que, según ha señalado, sus retribuciones fuesen incrementándose.

En la sesión de este martes también ha declarado el ex director financiero de Invercaria Antonio Nieto, quien ha manifestado que fue Pérez-Sauquillo quien decidió conceder préstamos personales a los trabajadores, como ocurría en agencia Idea.

Sobre el finiquito que se abonó a Juan María González, el acusado ha dicho que tiene "casi la certeza de que la liquidación se hizo en la agencia Idea", no en Invercaria, aunque sí ha reconocido que firmó el "resumen" de dicha liquidación.

Antonio Nieto, que se enfrenta a una petición del fiscal de seis años de cárcel, ha añadido que se llegó a ese acuerdo porque la indemnización por despido habría salido mayor, con lo que "a lo mejor ha salido beneficiado todo el mundo" con ese acuerdo.

El juicio contra los cuatro ex directivos acusados continuará el próximo lunes, con la declaración de los otros dos procesados, Juan María González y Cristóbal Cantos.