Pérez (PSOE): "Lo único que se rompe aquí es la sanidad pública con Juanma Moreno de presidente"

El secretario general del PSOE de Málaga, Daniel Pérez, ha afirmado este lunes que "lo único que se rompe aquí es la sanidad pública con Juanma Moreno de presidente".

Pérez, que ha estado acompañado por el parlamentario andaluz del PSOE, Josele Aguilar, y por la concejala socialista Maricarmen Martín, ha lamentado que Moreno actúe "como el caballo de Atila, y por dónde pasa no es que no crezca la hierba si no que se recortan médicos de familias, se cierran urgencias como las del Hospital Civil o unidades de maternidad como las del Hospital Clínico".

Asimismo, Pérez ha recordado que "más de 1,2 millones de andaluces están incluidos en las listas de espera" y "esto con datos ya de por sí maquilados", ha advertido."Andalucía se ha convertido en la primera Comunidad Autónoma donde más ha crecido de las listas de espera, lideramos el ránking tras aumentar en 20.000 personas que estaban pendientes de una operación para llegar hasta las 192.000 personas. Además, son más de 850.000 andaluces y andaluzas los que están pendientes de una cita con su especialista, con su médico que le tenga que derivar hacia una operación o si le tiene que diagnosticar o tiene que darle un tratamiento", ha detallado.

A su juicio, "esta situación nos lleva a que el PP, desde que gobierna desde hace cinco años en Andalucía, lo que está haciendo con la sanidad es romperla, la están resquebrajando", ha reiterado, al tiempo que ha advertido de que "cuando Moreno hablaba de sanidad en la oposición y de las listas de espera, ahora en el gobierno vemos como las ocultan y las maquillan, no sabemos los datos provincializados, mientras cambian contínuamente los gerentes porque no se está actuando de forma eficiente en un sistema público que, con los socialistas, era universal, gratuito y de calidad".

Por su parte, Aguilar ha lamentado que, "una vez más, los presupuestos de la Junta en materia sanitaria son decepcionantes para la provincia de Málaga, por eso vamos a registrar cerca de un centenar de enmiendas con inversiones urgentes para proteger los servicios públicos malagueños".

En este punto, ha lamentado que "el foco y el autobombo ha hecho perder el foco a Moreno de lo que deben ser las políticas prioritarias de la Junta, no puede ser que se gasten 38 millones de euros en un spot publicitario turístico o 12 millones en promocionar la Copa Davis pero que el centro de salud de La Luz no tenga citas en consulta por falta de médicos", ha afirmado."Ya no vale hablar de herencia recibida, Moreno lleva en el gobierno el mismo tiempo que la última presidenta socialista en la Junta, por eso emplazamos a los parlamentarios malagueños del PP a que apoyen las enmiendas que vamos a registrar desde el PSOE porque son absolutamente necesarias y urgentes", ha concluido.