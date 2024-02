Pérez (PSOE): "Hospital de Estepona es el máximo exponente del desmantelamiento de la sanidad pública"

El secretario general del PSOE de Málaga, Daniel Pérez, ha afirmado este sábado, antes de la concentración "por la apertura integral" del Hospital de Estepona (Málaga), que "el deterioro que sufren los servicios que se prestan en este centro es el máximo exponente del desmantelamiento de la sanidad pública en Andalucía que está llevando a cabo Juanma Moreno".

Pérez, acompañado por la parlamentaria andaluza Alicia Murillo y por la portavoz socialista Emma Molina, ha lamentado que el "Gobierno de Moreno siga permitiendo que el SAS se desangre para que no haya más solución que seguir privatizando servicios e instalaciones".

De igual modo, ha lamentado "la situación de colapso" que vive la provincia de Málaga "por la falta de personal y de medios con el aumento de las listas de espera no solo en la atención primaria sino también a la hora de acceder a un especialista o para ser intervenido"."La sanidad pública en Andalucía y en Málaga sufre del abandono de un Partido Popular que es insensible a protestas ciudadanas como la que vemos hoy, es lamentable que el alcalde García Urbano no haya tenido la decencia de estar hoy aquí con los ciudadanos", ha añadido."Ante el aumento de población en la provincia de Málaga el gobierno del PP tampoco está haciendo nada, no se está reforzando ni ampliando los servicios que presta el SAS porque el único interés que tienen es que las compañías que gestionan la sanidad privada sigan creciendo", ha advertido.

Por último, ha señalado que "haya estudios como los del CIS que demuestran que Andalucía tiene la peor sanidad pública de entre todas las comunidades autónomas no es una casualidad, el modelo de Moreno Bonilla solo contempla la mejora de la calidad en lo privado desprestigiando lo público".

Por su parte, la parlamentaria andaluza Alicia Murillo ha anunciado que este jueves interpelarán a la consejera de Sanidad, Catalina García, para que "explique porque su gobierno permite que el hospital de Estepona se siga desangrando, aquí lo que hay es un centro de salud enorme que el PP anunció a bombo y platillo cada vez que se acercaban unas elecciones, la única intención era hacerse la foto, no responder a las necesidades que tiene la ciudadanía".

En este punto, ha recordado que "en los presupuestos de la Junta de Andalucía no existen partidas específicas para la ampliación de servicios o simplemente su mantenimiento en el Hospital de Estepona mientras que la carga asistencial que sufre el Hospital Costa del Sol en Marbella por las deficiencias que presenta este centro son cada vez más graves"."Si cualquier urgencia grave que llegue a este centro necesita ser derivada necesariamente al Hospital Costa del Sol, si no hay hospitalización, no podemos hablar aquí de que esto es un hospital por mucho que lo ponga en la fachada, será un ambulatorio o un centro de salud, pero nunca un hospital, y así se lo seguiremos exigiendo a la consejera por mucho que siga mirando para otro lado", ha concluido.

Por último, Molina ha exigido a Moreno que "acabe ya con el desmantelamiento que sufren estas instalaciones, se cerró la hospitalización y los servicios de cirugía el septiembre del año pasado, las urgencias solo están hasta las 22.00 horas, no hay servicio de rayos X ni pruebas diagnósticas los fines de semana".

También se ha referido "a la mejora y ampliación del ambulatorio del centro, en que vuelva el pediatra a Cancelada y que se construya un nuevo centro de salud". "Lamentamos que el alcalde no apoye la concentración ni permita que haya respaldo institucional para atender una necesidad tan urgente como es la apertura integral del Hospital de Estepona", ha concluido.