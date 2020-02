Pensar parece excesivo

1

Hay pocas alegrías como la de vivir en un cliché. No es necesario pensar. No es necesario ajustarse a los hechos. No es necesario someterse al principio de realidad. No es necesario, por supuesto, decir la verdad. Nada de eso es necesario cuando se tiene un cliché al que aferrarse. Y Adelante Andalucía compite duramente con Vox por el título de Campeón Regional del Cliché, mientras se disputan igualmente el campeonato nacional. Ahí está lo sucedido con la visita de los Reyes a Écija.

El Rey no ha venido a Andalucía a visitar una escuela privada despreciando la educación pública. Eso podría resultar polémico, de no ser falso. Esta visita a un colegio concertado, y por tanto conectado con el sistema público, no se ha escogido caprichosamente para evitar al lumpenproletariat sino para entregar el premio a la escuela del año de la Fundación Princesa de Girona, su hija. Ese premio corresponde a un centro de Écija –Escuelas Profesionales Sagrada Familia, jesuitas– por el fomento de proyectos de innovación educativa. Es, en definitiva, una buena noticia para Andalucía, pero se ve que hace estallar las neuronas a quienes están encapsulados en sus clichés. Aceptar la realidad parece demasiado pudiendo disfrutar de la capsulita ideológica.

Nota: Ser cerril no es sólo el pin parental. Un cliché es un cliché, lo use Agamenón o su porquero.

2

En el Parlamento andaluz donde el Gobierno sigue haciendo oposición a la oposición a cara de perro –Nieto se lleva el premio semanal de la Sesión de Embestidura, superando a su colega de Cs, el afamado tenor de Los Dos Hooliganitos– la anécdota de la semana se produjo cuando la presidenta confundió a Teresa Rodríguez-Rubio con Teresa Ruiz-Sillero. Freud denominó a esto "acto fallido", atribuyéndolo a la interferencia de algún deseo inconsciente. O sea, la Sra. Bosquet hubiera querido poder dar la palabra a una parlamentaria del PP y no a la parlamentaria de Podemos. “¡Si por ella fuera sólo daría la palabra a los del PP y Cs!” ironizó alguien acogiéndose a la teoría freudiana. En fin, no hay que elevar siempre la anécdota a categoría, como hacía D’Ors… pero la anécdota es de lo más propicia para quienes le critican a Bosquet su arbitraje parcial del Parlamento, y añoran un VAR para dirigir mejor las sesiones.

No hay anécdotas, por demás, mientras en el muro de la casa de un político aparece este mensaje. ¿Esto en Andalucía? ¿Cómo en el Euskadi de los ochenta? ¿Cómo en Medellín o Beirut? Claro que Zoido se equivoca mezclando algo así con el resultado de las elecciones (resueltas al azar con una moneda al aire tras el empate en las urnas, después volteado por un pacto). Este mensaje en el muro del portavoz del PP en una localidad del Aljarafe es una infamia, y aprovechar para hacer propagandismo partidista sólo rebaja la condena moral.

3

El PSOE se pone estupendísimo citando a Merkel, que considera “imperdonable” pactar con la extrema derecha. Ante lo sucedido, los socialistas apelan a los “señores del PP y Ciudadanos” para recordarles su alianza parlamentaria con Vox a contracorriente de la doctrina de los conservadores europeos.

El problema para el PSOE, claro, es verse gobernando ahora en España no ya con Podemos, otro partido radical de hechuras antisistema en principio equiparables a Vox, sino además con EH Bildu y ERC en la ecuación de la mayoría, esto es, con el partido que aún da cobertura al legado de ETA y con quienes no acaban de salir del mantra de la represión en España o los presos políticos tras el golpe del 1-O contra el orden constitucional. Lo IM-PER-DO-NA-BLE, en fin, va por barrios. Cuando se van a dar lecciones a los demás, conviene tentarse previamente la autoridad moral.

En el PSOE andaluz a veces actúan como si no hubiesen olvidado que han sacrificado su autoridad moral para tratar de sobrevivir plegándose al dictado del sanchismo.