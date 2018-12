Pedro Sánchez anuncia medidas para reforzar la seguridad de las mujeres tras el asesinato de Laura Luelmo

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que el Consejo de Ministros aprobará medidas próximamente "para reforzar la seguridad de las mujeres" tras el asesinato de la profesora Laura Luelmo en El Campillo. Sánchez ha hecho este anuncio en su debate semanal en el Congreso con el presidente del PP, Pablo Casado, quien le ha exigido no derogar la prisión permanente revisable porque es la "mejor fórmula para evitar" la reincidencia y hacer que "los asesinos y violadores estén en la cárcel".

En concreto, Casado ha abierto la sesión de control al Gobierno expresando su pesar por la muerte de Laura Luelmo y trasladando sus condolencias a su familia y amigos. Dicho esto, ha realizado un llamamiento para que no se derogue la prisión permanente revisable. "Sinceramente, es la mejor fórmula para evitar esta reincidencia y hacer que los asesinos y los violadores estén donde tienen que estar, que es en la cárcel, ni en permisos penitenciarios ni mucho menos saliendo a la calle cuando no están reinsertados", ha aseverado.

Además, el líder del PP ha defendido añadir dos supuestos nuevos a la prisión permanente revisable: el asesinato con ocultación de cadáver y asesinato después de un secuestro. Dicho esto, ha confiado en que se apruebe esta ampliación de esta pena en el Parlamento porque es "plenamente constitucional". "Y España lo necesita", ha proclamado.

En su turno, el jefe del Ejecutivo se ha sumado al dolor de los familiares de Laura Luelmo pero ha recalcado a Casado que la prisión permanente revisable está "en vigor" y, sin embargo, "no ha evitado desgraciadamente este cruel asesinato". Además, Sánchez ha indicado que la posición del Gobierno socialista será no derogar esta medida hasta no conocer la posición del Tribunal Constitucional y ha avanzado que el Consejo de Ministros planteará medidas de "mejora para la seguridad de las mujeres en defensa de sus libertades".

Ante esta respuesta, el líder del PP ha indicado que su partido lo que quiere es que al asesino de Laura Luelmo "ahora se le condene por la prisión permanente revisable para que no reincida". "Las penas no son retroactivas pero tenemos que prevenir la reincidencia y garantizar la seguridad de los españoles", ha insistido.

Las declaraciones de Casado han enfadado a la portavoz adjunta de Unidos Podemos, Ione Belarra, quien le ha acusado de hacer un uso "absolutamente infame" del asesinato de Luelmo. "Es como si los vendedores de armas cada vez que hay un asesinato recomendaran que todo el mundo llevara pistolas", ha denunciado la diputada antes de pedir a Casado que "deje en paz a las mujeres".

"Basta ya. Déjenos en paz a las mujeres porque no necesitamos pistoleros ni prisión permanente revisable, lo que necesitamos son políticas públicas antes de que nos maten", ha declarado Belarra, antes de realizar su pregunta a la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, durante la sesión de control.

La propia vicepresidenta ha agradecido a la portavoz 'morada' que haya consumido parte de su tiempo de intervención "en la defensa de la seguridad de las mujeres". Calvo ha apuntado que en esta defensa la derecha "nunca ha hecho nada", sino "recurrir todas las leyes con las que las mujeres se hacen respetar en este país". Sus declaraciones han arrancado los aplausos de la bancada socialista y de la de Unidos Podemos.

A los reproches de Belarra ha contestado la portavoz adjunta del PP en el Congreso Belén Hoyo, señalando que los 'morados' no pueden dar lecciones de igualdad al PP porque "se levantaron del Pacto contra la violencia de género". "Lo que hace el presidente del PP es proponer soluciones para que lo que le ha pasado a Laura no vuelva a pasar", ha manifestado Hoyo.

Previamente, antes del arranque del Pleno, el portavoz adjunto del Grupo Popular en el Congreso, Fernando Martínez-Maillo, ha recalcado que el PP puso en marcha la prisión permanente revisable y ha añadido que "se justifica" en el caso de Laura Luelmo. Por eso, Maillo ha dicho que espera que el PSOE, Ciudadanos y aquellos partidos que abogaron por tramitar su derogación "rectifiquen públicamente" y reconozcan que es la "única medida en casos excepcionales como éste".