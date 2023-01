Pedro Sánchez abre este sábado la batalla total por Sevilla

La de Sevilla capital será una de las grandes batallas de las próximas elecciones municipales del 28 de mayo. Antonio Muñoz aspira a conservar para el PSOE la ciudad más importante de las que gobiernan en España. El próximo sábado recibe al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sin que se sepa a ciencia cierta si el secretario general suma o resta a la candidatura.

Será un mitin, puramente, local, sin autobuses que vengan desde otras ciudades y provincias. El PSOE sevillano sostiene que Sánchez "es un valor", pero trata que esta campaña se centre "en el debate municipalista". "El debate autonómico ya tuvo su ocasión", ha indicado el secretario provincial del PSOE, Javier Fernández.

Un hecho a tener en cuenta es el apoyo que Antonio Muñoz ha recibido del Gobierno central. Pedro Sánchez le trata bien, María Jesús Montero, la ministra de Hacienda, lo mima. Sevilla ha sido elegida sede de la Agencia Espacial Española y el Ejecutivo aprobará este mes de enero su aportación, de 1.301 millones de euros, para la línea 3 del Metro.

Javier Fernández, que es el líder de los socialistas sevillanos, no tiene la menor duda de que el PSOE será el partido más votado en su provincia, que mantendrá la Alcaldía de Sevilla y la Diputación. Su estrategia, como la de otros tantos alcaldes, es sortear la política nacional y centrarse en el debate municipal. Pedro Sánchez no es un gran activo para las municipales. La apretada agenda legislativa de fin de año, los problemas de la ley del sólo sí es sí y las alianzas con ERC no componen un buen contexto, pero los socialistas creen que la agenda social del Gobierno y la subida de la pensiones en un 8,5% contienen argumentos para defender la labor del Ejecutivo.

Pero el 28 de mayo lo que se votan son los alcaldes y concejales, y en eso confían en el PSOE. "Le puedo asegurar que las encuestas que tenemos para estas municipales no se parecen en nada a las que había para las autonómicas", ha indicado Javier Fernández este lunes.

La práctica desaparición de Ciudadanos devuelve a un panorama municipal de bloquismo, con dos partidos a la izquierda, PSOE más Con Sevilla, y dos a la derecha, PP y Vox. Una mayoría absoluta es improbable en una ciudad con el voto tan plural como Sevilla, tanto Antonio Muñoz como José Luis Sanz. El candidato del PP, aspiran a obtener el concejal número 16, el de la mayoría absoluta, pero saben que tendrán que pactar.

En la provincia de Sevilla, el PSOE gobierna en 72 alcaldías de sus 106 municipios. El PP sólo tiene alcaldes en ocho municipios.