Pedro Sánchez se entrevistará con Torra en vísperas del 28-F sin que haya respondido a las tres cartas de Juanma Moreno

Pedro Sánchez se entrevistará con Quim Torra por tercera vez el próximo miércoles 26 de febrero. A dos días de la celebración del Día de Andalucía, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, aún no ha sido recibido ni una sola vez por el líder del Gobierno, a pesar de que lo habitual ha sido que los nuevos dirigentes autonómicos siempre han sido recibidos en Moncloa a las pocas semanas de ser elegidos por sus parlamentos.

Así ha sucedido siempre con los andaluces, incluso cuando en Moncloa y en San Telmo han gobernado partidos distintos. José María Aznar recibió a Manuel Chaves al poco de ser reelegido en 1996, y sucedió con Rodríguez Zapatero y con Mariano Rajoy. Este último se entrevistó en varias ocasiones con Susana Díaz.

Juanma Moreno ha solicitado esa reunión con Pedro Sánchez en tres ocasiones. En febrero de 2019, al poco de ser elegido; en septiembre de ese mismo año y en enero de 2020. No sólo no ha atendido a esta entrevista, sino que tampoco ha respondido a las cartas. El malestar con Sánchez es más que evidente en San Telmo, la única excusa que se le dio a Moreno en una ocasión es que el presidente socialista estaba en funciones. El ejemplo contrario es el del Rey, que sí recibió al presidente en Zarzuela al poco de ser elegido.

Más allá del diferente trato que Pedro Sánchez está dando a los presidentes de la Generalitat y del Gobierno vasco a causa de sus pactos, lo cierto es que Moncloa no ha tenido ningún acercamiento al presidente andaluz, a pesar de que es el líder de la comunidad con más habitantes y que hay muchos asuntos pendientes entre ambas administraciones. Con Torra se ha reunido en dos ocasiones, a pesar de los desplantes del catalán. La primera fue en Pedralbes, la segunda en Palau y la tercera será en Madrid, donde se constituirá este miércoles la mesa de diálogo entre el Gobierno y Cataluña.

Esta reunión de Sánchez es la clave para que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, pueda aprobar los Presupuestos Generales del Estado en 2020; sin un mínimo acuerdo con Torra, aunque sea para seguir negociando, ERC no dará el apoyo a las cuentas. Las relaciones del Gobierno de España con los nacionalistas vascos también ha procurado un principio de acuerdo para traspasar la gestión de la Seguridad Social a Vitoria, algo a lo que se habían negado todos los Ejecutivos anteriores. Formalmente, la caja única de la Seguridad Social no se rompe, pero será el Gobierno vasco quien recaude las cotizaciones y quien haga los ingresos a los pensionistas. El asunto es tan complejo que el traspaso, que incluye funcionarios estatales y cesión de edificios, no estará cerrado hasta mediados de 2021.

Este 28 de Febrero, celebración del 40 aniversario del referéndum de autonomía de 1980, tiene un marcado carácter reivindicativo, ya que el Gobierno del PP ha presentado una agenda de reclamaciones, donde figuran la devolución de 537 millones de euros del IVA, la mejora de la financiación anual en 4.000 millones de euros y la autorización para solicitar deuda en los mercados.

Más allá de las diferencias políticas, el trato de Moncloa es casi un gesto de deslealtad constitucional. En otro ámbito, en el Parlamento andaluz, se apunta al trato que su presidenta, Marta Bosquet, tuvo en el Parlamento catalán, donde no fue recibida por su presidente, Roger Torrent, a pesar de que pasó casi una jornada entera en la Cámara de la Ciudadela para participar en unas conferencias. Torrent le explicó que no tenía hueco en su agenda para que se viesen unos minutos. Nadie de la Presidencia del Parlamento ni de protocolo tuvo el mínimo gesto con Bosquet.