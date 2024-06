Pedro Sánchez mete en campaña a su mujer tras ser citada como investigada: "Vamos a ganar a la máquina del fango"

Día 1 después de la segunda carta de Pedro Sánchez a los españoles. El presidente del Gobierno y secretario general de los socialistas, que parece haberle tomado el gusto a comunicarse por misivas públicas, ha llegado a Benalmádena acompañado de su mujer, Begoña Gómez, para incluirla de lleno en la campaña y ponerse en el centro del foco. "Vamos a ganar a la máquina del fango con votos", ha exclamado antes de arremeter contra Feijóo (PP) y Abascal (Vox): "He sufrido los ataques a mí y a mi familia de la ultraderecha".

Este martes, en su misiva, ya acusó a los dos líderes de poner esta industria para empozoñar la campaña tras conocerse que su esposa ha sido llamada a declarar como investigada por presunto tráfico de influencias y corrupción. Si ayer martes Sánchez lamentaba que Begoña centrase la campaña, este miércoles tanto él como Juan Espadas, líder del PSOE-A; Nicholas Smith, candidato de los socialistas europeo, y Teresa Ribera, vicepresidenta tercera y cabeza de lista del PSOE en los comicios; la han aupado al primer plano de sus intervenciones.

Sánchez ha subrayado que "gracias a la solidaridad de la familia socialista" ha podido soportar las arremetidas de esta máquina del fango", a la vez que ha hecho suyo el "zurdos y zurdas" en el que les colocó el presidente de Argentina, Javier Milei, como hiciera la pasada campaña con Perro Sánchez.

La política ha vuelto a quedar en segundo plano para incrementar la polarización y la batalla de bloques: "En estas elecciones la pregunta a responder es bien sencilla, o se está con Milei, con Netanyahu, con Abascal, con Aznar, con Feijóo, o se está en el lado bueno de la historia, con los socialistas".

"Hay una nueva derecha entre Abascal, Feijóo, Alvise y Hazte Oír que sabemos que sus objetivo es derrotar al gobierno socialista que crea empleo", ha señalado Sánchez sacando pecho por los 21,3 millones de afiliados que reflejaron los datos compartidos por el Ministerio de Seguridad Social este martes.

No sólo se ha enfrentado a todo el bloque contrario, sino que se ha colocado como el "único dique capaz de contener a la ultraderecha en Europa", a la vez que ha señalado que el "fango es un desafío que comparten las grandes democracias del mundo", recordando que Trump ha sido condenado por un tribunal de Nueva York.

La vuelta de Sánchez a Málaga tras no pasar por Andalucía en la campaña para las generales ha sido bastante accidentada. Se esperaba en un primer momento que el mitin tuviese lugar en el mismo centro de la capital, aunque finalmente tuvieron que trasladarlo a Benalmádena por motivos de seguridad al coincidir con otro del líder de Vox, Santiago Abascal, a menos de 200 metros. En el recinto Ferial de Los Nadales, el balcón al mar elegido finalmente por los socialistas, se han congregado 2.000 personas, según la organización. Había puesto toda la carne en el asador el PSOE, que puso una treintena de autobuses procedentes de toda la provincia para garantizar el lleno.

Entre los asistentes al acto, que se celebra al aire libre en el recinto ferial de Benalmádena Pueblo, banderas del PSOE, España, la UE y LGTB, además de muchos sombreros para protegerse del sol. Pero también la vicepresidenta, María Jesús Montero, Pedro Santos Cerdán, secretario de organización del PSOE o la exministra malagueña, Magdalena Álvarez.

Teresa Ribera: "No pasarán"

Teresa Ribera, además, de arropar a Begoña Gómez, ha hecho suyo el lema antifranquista del "no pasarán", uno de los únicos capaces de levantar al público congregado. "No menospreciéis lo que está pasando. No penséis que se les pasará, no se les pasará", ha dicho insuflando miedo a la ultraderecha la candidata. "Frente al fango, a la miseria, frente a lo burdo, frente al acoso permanente hay que decir alto claro no pasarán, no pasarán".

Además, ha sacado pecho por la lista socialista a las Europeas –en la que la presencia andaluza es escasa y la malagueña no aparece hasta los puestos de reserva–: "Ojalá estuviésemos los 61, cuántos más, mejor; pero vamos a ganar votando todos el domingo".

La candidata se ha hecho fuerte en la agenda verde, el medio ambiente, la gestión del agua y ha sacado a relucir Doñana, que antes Juan Espadas ha dicho que se la habrían "cargado si fuera por Juanma [Moreno, presidente de la Junta de Andalucía] y nos estarían quitando los fondos europeos".

A su vez, Ribera ha vuelto a encumbrar el derecho a la vivienda como un "derecho consagrado por la constitución que en Málaga se ha convertido en un privilegio para unos pocos" y Sánchez ha señalado que lo quieren encumbrar al "quinto pilar del Estado del Bienestar".