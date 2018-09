Pediatras alertan de que aumentarán las patologías infantiles si baja la vacunación

El programa vacunal de Andalucía -que es gratuito- echó a andar en 1984. Arrancó con la inmunización contra poliomielitis, difteria, tétanos, tosferina y rubéola. Desde entonces no paró de crecer y mejorar. El calendario actual inmuniza contra una decena de enfermedades. Y los datos son contundentes. Frente a 4.128 casos de rubéola en 1982 en la provincia -antes del programa autonómico- se pasó en 2010 a un caso. En parotiditis, en el mismo periodo, de 4.878 a 39. Y en la tosferina, de 7.028 a seis, también entre esos años. En poco más de tres décadas, el calendario vacunal -que por la lucha de los pediatras por fin es el mismo en toda España- ha logrado arrinconar patologías que eran típicas de la infancia a niveles testimoniales. De hecho, muchos de los médicos más jóvenes de esta especialidad no han visto este tipo de enfermedades más que en los libros.

"La mejor garantía para proteger a nuestros hijos es cumplir el calendario vacunal", insiste Quesada. La facultativa cuenta que en 17 años de ejercicio profesional sólo ha visto un caso de sarampión, el de una bebé de 10 meses que aún no había recibido la primera dosis contra esta patología -que se pone a los 12 meses-. La niña vivía en Málaga y contrajo la enfermedad en un viaje con sus padres a un país con un nivel inferior de cobertura vacunal. Se contagió porque allí circulaban más los virus y quedó expuesta, algo que no le había pasado en Málaga donde la inmunidad colectiva era mayor.

La inmunización tiene dos beneficiarios. El niño concreto que queda protegido ante una enfermedad y la sociedad en su conjunto. Porque un nivel alto de vacunación provoca que los gérmenes no puedan circular. Las vacunas actúan como cortafuegos. Es lo que los técnicos llaman inmunidad de grupo. En Andalucía, el porcentaje supera el 95%. Así que los pocos niños no inmunizados difícilmente contraen una enfermedad vírica -como sarampión, rubéola o parotiditis, entre otras- porque los patógenos no pueden circular dado el alto índice de vacunación. "De esa inmunidad de grupo se aprovechan los antivacunas", explica la representante de la AEPap.

Consultar al médico en viajes con menores de un año

La vacuna contra el sarampión se administra en dos dosis, a los 12 meses y a los 3 años. Es la triple vírica y se pone junto a la de la rubéola y la parotiditis. En caso de un viaje con un niño menor de un año a países con una cobertura vacunal más baja que en España, los expertos aconsejan acudir a su pediatra o a un centro de vacunación internacional un par de meses antes. Y no recomiendan viajes de turismo con niños menores de dos años a países tropicales. Pero en el caso de que deban viajar con lactantes de seis a once meses a zonas con inmunización más baja "debe valorarse la necesidad de recibir una dosis extra de vacuna triple vírica (sarampión, rubéola y parotiditis), al menos, cuatro semanas antes del viaje, que no debe contabilizarse como válida a la hora de completar la pauta vacunal", según la Asociación Española de Pediatría. La AEP indica que "en casos de viajes cortos -el viaje de turismo estándar- el riesgo es muy bajo" y el bebé "no precisaría ninguna medida especial".