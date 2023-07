El Parlamento apoya dotar al sector de los frutos rojos de Huelva de una figura de calidad

El Parlamento andaluz ha respaldado este jueves, con el voto favorable de PP, Vox y PSOE, una proposición no de ley, presentada por el grupo Popular, para apoyar que el sector de los frutos rojos de Huelva cuente con una figura de calidad y para reforzar la excelencia y la sostenibilidad de su producción en los mercados.

En su defensa de la proposición no de ley (PNL), el parlamentario onubense del PP Manuel Andrés González ha justificado la necesidad de esta figura después de "ataques" al sector como la campaña auspiciada por una asociación alemana que alentaba al boicot a la fresa de Huelva por "secar Doñana".

Unos ataques que "han estado amparados por Sánchez y un Gobierno que en vez de pedir el cese de la campaña le dio cobertura a las falacias y los ataques inventados" y ante los que el Gobierno andaluz "ha actuado con responsabilidad".

Por eso ha defendido la propuesta de "implementar al sector con una figura de calidad que reconozca en el mercado la calidad de los frutos rojos de Huelva, una fruta sostenible en lo económico, en lo social y también, a pesar de algunos, en lo medioambiental".

Esa figura, en la que ya están trabajando el sector y la Consejería de Agricultura, supone dar "un paso más allá en la protección de este sector con el objetivo de afianzar la confianza de los mercados internacionales, especialmente el alemán".

En el debate de la iniciativa ha tenido un gran protagonismo la proposición de ley para la mejora de los regadíos de la Corona Norte de Doñana, que se tramita en el Parlamento.

La primera en traerla a colación fue la portavoz de Adelante Andalucía, Maribel Mora, al asegurar que la PNL presentada este jueves es "chistosa" pues "se dedica a recoger la necesidad de defensa ante ataques al sector cuando los responsables de los mismos son el PP y el Gobierno de la Junta" con su iniciativa de mejora de regadíos.

"Ya está bien de buscar chivos expiatorios para un problema que han generado ellos; al sector se le protege con hechos no con campañas que son mentira y con leyes que son falsas", ha dicho.

También Inmaculada Nieto, de Por Andalucía, se ha referido a la proposición de ley: "Después de haber montado la que han montado, ¿lo van a arreglar con un sellito?", se ha preguntado, "es un delirio, no hay que ser muy espabilado para conectar la proposición de ley con los problemas que actualmente tiene el sector, por eso, esa iniciativa tiene que salir del debate público".

Ante estas palabras el parlamentario de Vox Rafael Segovia ha querido dejar claro que "no es un sellito sino un sello de calidad que garantice que se ha regado con agua legal, el 95 % de la fresa es de calidad y claro que vale. No sé cómo no se puede estar a favor de promocionar la fresa".

El diputado socialista Enrique Gaviño, quien ha destacado la importancia del sector de los frutos rojos y sus cualidades y propiedades para la salud, ha afeado al PP que "blanquee su posición y la de Vox" presentando la PNL a debate.

"Hay países que están aprovechando cualquier posibilidad para atacar la fresa de Huelva, y, la última vez, ha sido por una iniciativa de ellos -PP y Vox-", ha manifestado, para después proponer "por el bien de la fresa de Huelva, un pacto de unidad institucional, algo para lo que el Gobierno de España ya está por la labor".