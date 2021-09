El Parlamento retoma la normalidad plena con un recuerdo al bombero fallecido

558 días después, el Parlamento andaluz ha retomado su actividad plena, con la presencia de todos sus diputados. La Cámara andaluza celebró su última sesión completa el 5 de marzo de 2020 a causa de la pandemia de Covid. Durante algunos meses sólo funcionó la diputación permanente y, aunque los parlamentarios volvieron ya en el curso pasado, no ha sido hasta ahora cuando se ha puesto fin a los turnos rotatorios. A petición de Adelante Andalucía, el pleno de este miércoles ha comenzado con un minuto de silencio en recuerdo del bombero del Infoca muerto en el incendio forestal de Sierra Bermeja, Carlos Martínez Haro.

El pleno ha relevado al anterior portavoz de Ciudadanos, Sergio Romero, que ha pasado a ser elegido vicepresidente tercero de la mesa. Romero, que no es afín a Juan Marín, fue descabalgado del cargo a comienzos del verano, y ha sido sustituido por Teresa Pardo. Ha sido un castigo con ascensión. No es el único cambio tras las vacaciones veraniegas. Susana Díaz ha dejado de ser la presidenta del grupo socialista, aunque en esta primera sesión ha seguido sentada en el escaño principal de la bancada socialista.

Díaz juró este martes su cargo en el Senado. En función de una carta enviada por el PSOE a la mesa del Parlamento, la política sevillana debe dejar de ser presidenta del grupo, aunque ocupará el asiento hasta que no se le asigne otro. De momento, la ex presidenta de la Junta compatibiliza sus dos escaños: el del Parlamento autonómico y el del Senado, aunque sólo puede cobrar de una de las cámaras. La razón es que no ha renunciado a su acta de parlamentaria, aunque en el grupo confiaban en que eso es lo que ocurriría cuando marchase al Senado. Por el momento, sigue con ambas actas.

Juan Espadas, candidato socialista, se reunió antes con su grupo parlamentario. Ante los suyos, les pidió que deben ser capaces de hacer llegar a la opinión pública las carencias que tiene el Gobierno de Juanma Moreno. Pero el día comenzó con un ataque en toda regla a Juan Espadas por parte del PP.

La esposa del candidato socialista, Carmen Ivanco, compareció la semana pasada como trabajadora de la Fundación Formación y Empleo (Faffe) en la comisión de investigación que analiza a esta agencia extinta, que perteneció a la Consejería de Empleo. El portavoz popular, José Antonio Nieto, aseguró que la mujer de Espadas ha sido llamada porque es un ejemplo de "enchufismo, nepotismo e intrusismo". Ivanco declaró en esa comisión que fue contratada por la Faffe después de que ella supiese de una oferta de empleo por medio de un anuncio en prensa publicado en enero de 2007, aunque tanto PP como Ciudadanos le acusan de ser "enchufada" por ser la esposa del entonces viceconsejero de Medio Ambiente, Juan Espadas.

Aunque el consejero de Presidencia, Elías Bendodo, trató de apartar al Gobierno de la polémica, Nieto ha puesto a Ivanco como ejemplo de las malas prácticas de la Faffe en las contrataciones. Vox había acusado, a su vez, al PP de ser complaciente con Juan Espadas.