El Parlamento discutirá si resucita la comisión de la Faffe

Objetivo conseguido: el pleno del Parlamento discutirá si resucita la comisión de investigación de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe), una comisión que ya realizó sus trabajos en la pasada legislatura, aunque su dictamen no llegó al pleno porque se adelantaron las elecciones autonómicas. Para el PSOE es un asunto incómodo, pues investiga a esta polémica fundación de los gobiernos socialistas de la Junta, pero desde el año 2018. Digamos que es permanente, que se ha constituido en dos ocasione y ca camino de una tercera. La esposa del líder del PSOE-A, Carmen Ibanco, fue una de las pocas trabajadores de esta fundación que ha tenido que declarar.

Vox fue el primer partido que quiso seguir con esta comisión de investigación, al entender que el dictamen tenía que pasar por el pleno. Y el PP dudó, pero las últimas semanas han agravado la relación con el PSOE, así que su portavoz, Toni Martín, decidió sumarse a una nueva constitución de la comisión, con la posibilidad de que llame a más personas.

Hechas estas peticiones de Vox y PP, la comisión se podía crear directamente si había unanimidad de los grupos, pero Por Andalucía se ha opuesto a ello, por lo que pasará por un debate a la totalidad en el pleno. Los dos partidos proponentes, que buscan la erosión del PSOE en un asunto tan sensible para Juan Espadas, consiguen, así, un objetivo, que se vuelva a hablar de esta fundación que sirvió para contratar a centenares de personas cercanas a los socialistas, incluida la esposa de Espadas.

Por Andalucía ha expresado sus dudas sobre el objetivo de la propuesta, es como si se "constituye una comisión de investigación parlamentaria para investigar a la comisión de la anterior legislatura".

También ha argumentado que la anterior legislatura terminó "de forma abrupta", sin el debate y votación en pleno del dictamen, "por la única decisión y responsabilidad" del presidente de la Junta, Juanma Moreno, que adelantó las elecciones, "sabiendo que con esa decisión y por imperativo reglamentario los procedimientos caducan".

La coalición de izquierdas indica que los grupos parlamentarios son diferentes, y pueden ver "lesionados sus derechos" al asumir unos trámites que ya no existen y que no propusieron ni ejecutaron. Ese aspecto, "en términos de derecho parlamentario, es una obviedad que no se puede pervertir sin cometer una grave y peligrosa irregularidad en el hacer parlamentario".

El dictamen fue aprobado el 25 de abril, pero no pudo ser ratificado en el pleno porque se adelantaron las elecciones. En la comisión ya comparecieron los ex presidentes Manuel Chaves, José Antonio Griñán y Susana Díaz.