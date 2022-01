Vox recula y salva a Juanma Moreno del Pleno sobre la situación sanitaria

El Pleno sobre sanidad que ha hecho aparecer la sombra del adelanto electoral en Andalucía no se celebrará. Vox, que anunció el martes su apoyo a la iniciativa impulsada por el PSOE, ha evitado la celebración de una sesión extraordinaria para que Gobierno andaluz dé cuenta de la situación de la sanidad pública. El partido Santiago Abascal reculó al darse cuenta de que no iba a poder participar en la sesión, ya que sólo los socialistas la habían solicitado formalmente y, como establece el reglamento de la Cámara, sólo ellos habrían podido debatir con el consejero de Salud, Jesús Aguirre.

La Diputación Permanente del legislativo andaluz –enero es mes inhábil para la actividad parlamentaria– rechazó la solicitud de los socialistas después de tres empates en la votación. De un lado, PSOE y Unidas Podemos, con ocho representantes en el órgano que hace las veces de Pleno. Del otro, PP y Cs, que también cuentan con ocho diputados. La abstención del portavoz de Vox, Manuel Gavira, y su adjunta, Ángela Mulas ha permitido al Gobierno librarse de dar explicaciones ante toda la Cámara.

Jesús Aguirre sí tendrá que comparecer enla comisión de Salud de forma extraordinaria para abordar la situación de la sanidad en esta sexta ola de la pandemia. El Gobierno andaluz se ahorra así una sesión plenaria compleja gracias al viraje de los que han sido sus socios durante la legislatura a pesar de los desencuentros. Gavira, antes de la votación, defendió la oportunidad de un debate sobre salud en la Cámara, ya que se trata de la “principal preocupación” de la población, y se mostró muy crítico con la “gestión” de PP y Cs. “No es un problema de presupuesto y personal, sino de gestión”, dijo durante el debate. Después Gavira explicó en un vídeo que un Pleno donde sólo el PSOE pudiera participar “no es lo más apropiado”, pero culpó al Gobierno andaluz del rechazo de la sesión plenaria extraordinaria.

“Quien quiere un Pleno, está en plena campaña”, defendió el portavoz naranja, Sergio Romero, en un juego de palabras durante su intervención en la Diputación Permanente. El portavoz del PP, José Antonio Nieto, reconoció que la situación de la sanidad es “complicada”, pero también quiso poner distancia con el momento actual y las protestas de 2018 contra el Gobierno de Susana Díaz. “Entonces había un colapso real por la inanición de recursos”, ha insistido antes de mostrar una fotografía de las urgencias de un centro hospitalario saturadas en una oleada de gripe.

La tesis de PP y Cs es que el Pleno propuesto por el PSOE sólo busca “erosionar” al Gobierno andaluz. Eso motivó la crítica furibunda del portavoz de la Junta, Elías Bendodo, que acusó a la izquierda y Vox –antes del arrepentimiento– de utilizar la pandemia para armar una “guerra sucia” contra el Ejecutivo. Bendodo habló también de “partido único de la oposición” y recuperó el discurso de la pinza. Y las alarmas saltaron cuando, desde Madrid, Juanma Moreno abrió la puerta a convocar elecciones en febrero. El presidente de la Junta advirtió en una entrevista televisiva que si se produce un “bloqueo sistemático” en el Parlamento, disolverá la Cámara el mes próximo y, por lo tanto, los comicios se celebrarían entre finales de abril y mayo, ya que deben pasar 54 días desde la firma del decreto de disolución y la colocación de las urnas.

Ese calendario adelantaría los planes del Gobierno andaluz, que contaba con aprovechar el primer semestre de 2022 para seguir desarrollando su agenda legislativa y que las elecciones fueran en “junio u octubre”, como dijo el propio Moreno. La contundencia del mensaje que envió Moreno desde Fitur era consecuencia directa de la celebración de ese Pleno que, finalmente, no tendrá lugar.

La advertencia del presidente de la Junta no es nueva. Cuando cayó el proyecto de Presupuesto de 2022 por el rechazo de PSOE, UP y Vox ya anunció que habría elecciones si su Gobierno no tiene margen de maniobra en el Parlamento. Lo cierto es que, desde aquella derrota, PP y Cs no han perdido ni una sola votación en la Cámara. Y habrá que esperar después de que Vox finalmente impidiese la celebración del Pleno sobre sanidad y otras dos comparecencias, una de Javier Imbroda sobre la reanudación del curso escolar tras la Navidad y otra de Juan Bravo sobre la prórroga del Presupuesto.

La Diputación Permanente celebrada ayer también permitió la convalidación de un decreto sobre política educativa y otro que permite la contratación de personal laboral en el SAS, concretamente en los hospitales de las agencias públicas sanitarias que se incorporaron al Servicio Andaluz de Salud el 1 de enero pasado. Por lo tanto, para “bloqueo sistemático” del que habló Juanma Moreno tendrá que esperar.