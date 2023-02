La izquierda rechaza debatir en el Parlamento sobre la ley del 'sólo sí es sí'

Era cuestión de tiempo. Desde el inicio de esta legislatura los grupos venían hablando de utilizar el artículo 171 del reglamento del Parlamento andaluz, un recurso que nunca se había utilizado en la historia de la autonomía. Los partidos de izquierdas -PSOE, Por Andalucía y Adelante Andalucía- han terminado por invocar este artículo que impide la declaración de la Cámara autonómica sobre asuntos que sean competencias exclusivas de otras administraciones. El asunto vetado ha sido la reforma de la ley del 'sólo sí es sí', que el PP quería llevar al pleno y para el que se ha encontrado con el rechazo de la junta de portavoces.

La ley del Ministerio de Igualdad es el principal foco de abrasión del Gobierno central y del PSOE, por lo que el PP andaluz estaba interesado en que el tema se debatiese en el Parlamento andaluz. Ésta es una táctica que han empleado los grandes partidos a lo largo de la historia de la Cámara, en especial en las legislaturas marcadas por la confrontación entre el Ejecutivo autonómico y el central. E incluso sin ese motivo, se han presentado proposiciones no de ley, por ejemplo, sobre asuntos internacionales que son competencia exclusiva del Gobierno de la nación. Sin embargo, hay un artículo del reglamento, el 171, que trata de evitar este tipo de declaraciones, si el asunto es de competencia exclusivas de otras administraciones, de no ser que haya una mayoría de dos tercios que lo requiera.

En este caso, los votos a favor del PP y de Vox no han sido suficientes. Para llegar a ese listón, era necesario el apoyo de, al menos, un parlamentario. Y Adelante Andalucía, el grupo de Teresa Rodríguez, no ha accedido a esta petición. Se daba por hecho que PSOE y Por Andalucía no querrían este debate porque el Gobierno central es el perjudicado, pero quedaba la duda de Adelante Andalucía.

La incógnita de qué haría este grupo en estos casos aumentó después de que el grupo parlamentario del PP hubiese aumentado en 50.000 euros la cantidad anual que reciben sus dos únicos parlamentarios. Su portavoz, José Ignacio García, había declarado que su grupo sí estaba interesado en debatir sobre temas nacionales, aunque, en esta ocasión, no ha sido así.

La proposición no de ley del PP pretendía que el Parlamento andaluz votase a favor de solicitar que la ley del 'sólo sí es sí' se apruebe por la vía de urgencia en el Congreso para evitar nuevas rebajas de penas para los agresores sexuales. El PSOE es el partido que lidera esta reforma , aunque cuenta con la oposición de Podemos, uno de los integrantes del Gobierno central. Si se hubiese llevado a la Cámara, el grupo con más problemas de explicación hubiese sido Por Andalucía, donde hay parlamentarios de Podemos, además de IU y de Más País.

Para el PP, el recurso al artículo 171 supone una mordaza a la libertad de decisión de la Cámara. Para el portavoz del PP, Toni Martín, los partidos de izquierda se han convertido en una "oficina de censura".

La posición que ha mantenido la portavoz socialista, Ángeles Férriz, es que "una vez más" vuelve a confirmarse cómo el PP trata de "utilizar la Cámara andaluza en su estrategia de confrontación con el Gobierno de España". Para la socialista, los populares han actuado "con la clara intención de atacar a Pedro Sánchez utilizando a las víctimas de agresiones sexuales". Férriz también ha argumentado que "hay que respetar los tiempos de las cámaras legislativas", en referencia a que la citada reforma aún no ha sido debatida en el Congreso.

El grupo socialista del Congreso ha presentado un cambio legislativo que se votará el 7 de marzo, horas antes del Día de la Mujer Trabajadora. La intención era cerrar el asunto este mes de febrero, pero Podemos, ERC y Bildu votaron en contra de ello.

Más de 500 penados por abusos y agresiones sexuales han conseguido una rebaja de las penas desde la entrada en vigor de esta ley, y 44 de ellos han podido salir de prisión antes de tiempo. Podemos, por el momento, mantiene su oposición a la reforma.