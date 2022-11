El Parlamento andaluz cumple y rechaza las tres enmiendas a la totalidad a los Presupuestos

Cuando uno cuenta con mayoría absoluta, tres enmiendas a la totalidad a los Presupuestos previstos para el año que viene, no pasa de ser una cuestión de trámite y el debate es poco más que una moción a la totalidad a la labor en general de un Gobierno que, aunque lleva pocos meses en ejercicio, ha dejado terreno abonado para la crítica. Así se lo plantearon tanto la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, la encargada de la defensa de las cuentas públicas; Juan Espadas que ejerció su turno de defensa de la enmienda como una segunda parte del discurso de investidura; Inma Nieto que, desde Por Andalucía demostró que el tono relajado funciona con un contenido más sustancioso, Teresa Rodríguez que reconoció una diferencia de concepto con los actuales gobernantes y Vox que arremetió contra todos. No hubo sorpresas y fueron rechazadas por un más que contundente 71 a 37 al sumar los votos del PP y de Vox.

Por partes, la consejera cumplió con lo que se esperaba en su exposición inicial de las líneas generales de las cuentas públicas para el año que viene. Las tres patas en las que basó su intervención inicial se resumieron en "rigor, equilibrio, credibilidad" y la responsabilidad en la "financiación y en el gasto" de unos Presupuestos que "tienen como base la mejora de los servicios públicos y la creación de una red de protección a las familias". No aprovechó ni una oportunidad para criticar la "deficiente financiación autonómica que hace que sea necesario detraer más de 11.000 millones de euros desde hace diez años en perjuicio de otras políticas" para tratar de paliar un agujero que "asciende a mil millones de euros anuales". La consejera ha anunciado que "no me cansaré de pedir que lo que recibimos en Andalucía, se corresponda con la realidad a la que tenemos que enfrentarnos".

"Andalucía se encontraba en una situación injusta. Hoy todo es distinto", reconoció la consejera quien ha resumido el espíritu de los Presupuestos como el reflejo del "cambio que pidieron los andaluces, a través de unas cuentas saneadas". Con ellas, se logrará confirmar que "Andalucía crece por encima de la media y es la comunidad autónoma que está más próxima a recuperar, a pesar de la incertidumbre financiera mundial, las cifras anteriores a la pandemia", con unos Presupuestos que tienen como pilares en "la Sanidad, Educación y Servicios Sociales, junto con la creación de empleo".

Enmienda a la totalidad de Espadas

El secretario general de los socialistas andaluces, Juan Espadas, consiguió lo que buscaba; hacerse un hueco, aunque sea entre los suyos a los que puso de pie, con una defensa de la enmienda a los Presupuestos que pareció la segunda parte de su réplica al discurso de investidura de Juanma Moreno. Con una excesiva dependencia del texto que llevaba preparado, Espadas comenzó con la falta de respuesta del presidente de la Junta a que fuera él quien interviniera en el debate; "falta de coraje", acusó el secretario general del PSOE quien también recordó las acusaciones de los últimos días sobre la falta de diálogo de la Junta para reformar las cuentas públicas; "Para cogobernar, hay que acordar algo", señaló tras comenzar una defensa de las aportaciones del Gobierno central como una de las razones que ayudan a explicar el aumento de inversiones, algo que ha matizado de manera constante.

Espadas ha recordado a los 12.000 sanitarios que cumplen su contrato este año, un problema del que dijo que "ha perdido la oportunidad de anunciar que se quedan y en condiciones dignas". La modestia en el crecimiento fue también otra de sus bazas en varias de las partidas de las distintas consejerías, así como la falta de ejecución de las inversiones que no sería la primera vez que se escucharía en la tarde. En lo que se refiere a la violencia de género, el secretario general del PSOE ha acusado al Gobierno de la Junta y a la consejera de Inclusión Social de estar en esta materia "con la extrema derecha". "Más publicidad y más para altos cargos" resumió Espadas en el final de su primera intervención.

"Juanma Moreno tiene la cabeza en Madrid y el corazón en Génova", acusó Espadas que ha definido al Ejecutivo de la Junta como "juanmorenista", lo que propició la respuesta de la consejera, ya en el cuerpo a cuerpo alejado de las inversiones reales, al referirse a "sus amigos de Bildu y de Esquerra". No fue la única, ya que salieron en tromba referencias a que "la sentencia de los ERE que tiene 1.821 folios", "Zapatero y sus recortes", los "delitos de sedición", "comunistas de Podemos y separatistas" y poca contestación con las cifras.

Inma Nieto consideró "estas cuentas llevan al vacío, a la nada, donde llevan las políticas caducadas que son fruto de otro tiempo", mientras que calificó a Juanma Moreno, como alguien que "tiene vocación de gobernador civil" por estimar que renuncia a ejercer el cargo y concibe que "las competencias son para los de arriba". Con el referente de que "sin las transferencias del Estado y de fondos europeos, estaríamos ante un Presupuesto de recortes", concretó que "no son expansivos" por cuanto arrojan "un crecimiento muy modesto". Entre los reproches que Nieto ha dirigido a las filas del Gobierno andaluz se ha situado la afirmación de que "no gobiernan una comunidad autónoma idílica".

Por su parte, Teresa Rodríguez, expresó una "discrepancia en el diagnóstico" del que parte la Junta para su elaboración como "premisa clave" para justificar la enmienda a la totalidad que su formación ha presentado contra dichas cuentas, que, según ha criticado, no ofrecen una respuesta al actual contexto de elevada inflación e "incertidumbre" porque "no son unos Presupuestos sociales".

Por último, el portavoz de Vox, Manuel Gavira, reconoció que "no hayamos presentado enmienda a la totalidad es porque el fin superior es España", antes de considerar que "entendemos estos Presupuestos como un examen" y que se trata entonces de que "tenemos que demostrar desde Andalucía que existe una alternativa a Sánchez". Gavira argumentó que "Andalucía necesita un cambio de rumbo" con el convencimiento de que "tiene que llegar a La Moncloa" después de apelar a situaciones que protagoniza el Gobierno como que "ha puesto en la calle a un montón de depradadores sexuales e indulta a golpistas y ya veremos qué va a pasar con los ERE".