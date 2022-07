El Parlamento andaluz designa a sus nueve senadores sin unanimidad

El Parlamento de Andalucía ha elegido este miércoles a sus nueve senadores de designación autonómica en una votación que constata que la norma no escrita de cortesía parlamentaria por la que los grupos suelen votar las propuestas del resto ha quedado para el recuerdo. Cada partido con derecho a senador (dependiendo de los resultados electorales) ha presentado hoy a sus candidatos para que los diputados los votasen. Y solo el PP ha apoyado a todos: Vox no ha votado a los socialistas y PSOE y Por Andalucía se han abstenido en el caso de la senadora propuesta por Macarena Olona. Los de Inma Nieto tampoco han apoyado a Javier Arenas y Adelante Andalucía ha optado por votar en blanco.

En la anterior legislatura ya hubo vetos cruzados, un rechazo que anteriormente solo se había producido en 2013 cuando el PP decidió no votar a José Antonio Griñán. En este caso, los grupos de nuevo han decidido manifestar su disconformidad con los candidatos por distintos motivos desde la Comisión Consultiva de Nombramientos previa por la que tienen que pasar los aspirantes a senadores que no son diputados. En ella, cada uno presenta sus méritos para representar a Andalucía en la Cámara Alta y los partidos avalan o no su idoneidad para hacerlo. Ya ahí PSOE y Por Andalucía se han abstenido en la candidatura de María José Rodríguez de Millán Parro, representante de Vox. La coalición de izquierdas también querría haberlo hecho cuando Javier Arenas, ya senador, presentó su candidatura, pero por error votó a favor.

El rechazó se ha trasladado posteriormente al salón de plenos, donde los diputados tenían que votar la candidatura de los senadores. Ninguno de los propuestos se ha llevado los votos de los 107 diputados presentes, ya que Adelante Andalucía ha decidido votar en blanco. Cuatro de los cinco candidatos del PP han logrado 106 síes, salvo Javier Arenas que quedó con 101 por el rechazo de Por Andalucía; según explica su portavoz, Inma Nieto, no podían votar a favor tras haber pedido reiteradamente que dejase de ser senador, "aparece en los papeles de Bárcenas", ha recordado. Los senadores del PSOE solo lograron 92 tras rechazarlos Vox (y algún diputado más). Y la candidata de este partido ha quedado con 71 ante el no socialista y de Por Andalucía. "No nos parece congruente que una formación política que quiere liquidar las administraciones autonómicas tenga un senador representando al Parlamento de Andalucía", había argumentado previamente Nieto.

Finalmente han resultado elegidos, a propuesta del PP-A, el actual coordinador general del PP, Elías Bendodo; el vicesecretario de Economía del partido, Juan Bravo; la exalcaldesa de Jerez de la Frontera y, hasta ahora, diputada nacional María José García-Pelayo, así como los ya senadores Javier Arenas y Teresa Ruiz-Sillero.

A propuesta del PSOE-A serán senadores la exsecretaria general y expresidenta de la Junta, Susana Díaz; el actual secretario general y presidente del Grupo Parlamentario Socialista, Juan Espadas (ambos repiten), y el concejal de Vélez-Málaga Víctor González.

La senadora designada por Vox es María José Rodríguez de Millán Parro, que sustituye a Jacobo González-Robatto, elegido en diciembre de 2019 como senador por designación autonómica y que no podrá repetir porque su candidatura rompía el equilibrio entre hombres y mujeres requerido por ley para la terna de senadores que elige el Parlamento andaluz.