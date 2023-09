El Parlamento andaluz rechaza la amnistía con los votos del PP y Vox

La sesión de investidura de Alberto Núñez Feijóo y la próxima de Pedro Sánchez ha llenado toda la jornada del jueves en el Parlamento andaluz. El Parlamento andaluz ha aprobado una proposición no de ley con la que se manifiesta en contra de una probable amnistía del Gobierno central a los encausados por el procès si se alcanza un acuerdo de investidura entre el presidente Pedro Sánchez y los independentistas catalanes. El grupo socialista, el de Por Andalucía y los dos parlamentarios de Adelante Andalucía han votado en contra de esta proposición que el PP está llevando a todas las instituciones.

Antonio Repullo, secretario general del PP de Andalucía, ha defendido esta proposición al entender que los probables acuerdos de Sánchez con los independentistas atentan contra la igualdad de los españoles. Aunque los partidos de izquierdas han votado en contra, sí ha habido un acuerdo general al aprobar la primera parte de la proposición no de ley, en la que se aboga por mantener la igualdad entre las comunidades autónomas. Esta parte ha obtenido 107 síes de los 109 diputados.

El socialista Mario Jiménez ha acusado al PP de doble moral, y se ha apoyado en los acuerdos alcanzados entre José María Aznar y Jordi Pujol de 1996 para la formación del primer Gobierno popular. Jiménez ha recordado que fue, entonces, cuando se cedió a la Generalitat el control de toda la política lingüística, la retirada de la Guardia Civil de Tráfico y la eliminación de los gobernadores civiles. Según Jiménez, el PP se va a dedicar "a partir de ahora a romper la convivencia entre los españoles".

Antes de la discusión de esta proposición, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, acusó a la bancada socialista de comprometer la autonomía andaluza por las necesidades de Pedro Sánchez para su investidura.

Las preguntas formuladas a Juanma Moreno durante la sesión de control también han derivado hacia los posibles pactos con los partidos catalanes. Moreno ha censurado que Pedro Sánchez "huyera y pegara una 'espantá'" en dicho debate de investidura y ha preguntado a Juan Espadas "a quién va a beneficiar" un hipotético pacto de Pedro Sánchez con partidos independentistas. "¿Bildu va a beneficiar a los malagueños, a los sevillanos, a los onubenses; o Esquerra, con las barbaridades que ha dicho de los andaluces, va a beneficiar a Andalucía?", ha preguntado el presidente de la Junta antes de pedir al líder de los socialistas andaluces que "recapaciten", y que desde el PSOE de Andalucía "no pierdan la voz" ni "la capacidad de tener perfil propio, personalidad propia" dentro del PSOE federal "para intentar pedir lo que es razonable, sensato y justo para nuestra tierra".

Juan Espadas ha respondido a Moreno ha criticado a Feijóo: "Alguien que se presenta a pedir la confianza de la Cámara en el Congreso de los Diputados" no puede dedicar "la primera media hora de su intervención exclusivamente para hablar de una propuesta que dicen ustedes que ha dicho un partido que va a poner encima de la mesa como exigencia a un Gobierno de un presidente que ni siquiera se somete a la investidura, y que durante todo este mes lo que ha recibido son insultos" e "injurias", según ha lamentado en referencia a Pedro Sánchez.

El presidente de la Junta ha aseverado que de "lo que se está hablando es de romper el marco constitucional, de que unos señores en Cataluña que han sido juzgados con todas las garantías de un Estado de derecho van a quedar absueltos".

Como respuesta a la iniciativa en contra de la amnistía, el PSOE había presentado otra propuesta para crear una ponencia para profundizar en el autogobierno andaluz, pero ha sido rechazada por el grupo popular, mayoritario en la Cámara. El líder socialista, Juan Espadas, ha indicado que no tenía "la menor duda" de que a todos los grupos parlamentarios le "interesa hablar" del autogobierno andaluz, salvo a aquel -en referencia a Vox- que "no cree" en el Estado de las autonomías, y ha citado al expresidente de la Junta Rafael Escuredo para proclamar que "el pueblo andaluz ya no va a estar nunca de rodillas", y "levantar Andalucía es levantar España".