El PSOE pide obras de urbanismo comercial en La Viñuela que "corrija la peatonalización chapucera del PP"

La concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba Alicia Moya ha exigido este jueves al gobierno local que acometa obras de urbanismo comercial en La Viñuela que "corrija la peatonalización chapucera hecha por el PP en el anterior mandato", todo ello a raíz de que "los bomberos hayan tenido dificultades para acceder a la zona a sofocar un incendio en los últimos días".

Según ha indicado la edil en una nota, "la chapuza que el PP realizó en la peatonalización de La Viñuela ha dado el primer susto serio en los últimos días", pues "aunque no es el primer incendio que ocurre en esta avenida después de la actuación del gobierno municipal encabezado por Jose María Bellido, sí ha sido uno en el que los bomberos han tenido serios problemas para acceder a la vivienda incendiada", ha relatado Moya.

Así, ha puesto en tela de juicio "la actuación improvisada que realizó el PP en el año 2020 en el barrio de La Viñuela y que no ha dado nada más que problemas", después de que "los vecinos y comerciantes de la zona vieron cómo de un día para otro se cerraba la avenida sin ninguna acción más que la de poner unos maceteros y unos pivotes que impidieran el paso de vehículos a la calle", ha afirmado."Lejos de ejecutar un proyecto de urbanismo comercial en una de las principales zonas comerciales de Córdoba, donde se integren la plataforma única con la adecuada iluminación, mobiliario urbano y señalización, así como la gestión del aparcamiento tanto vecinal como comercial; el gobierno municipal del PP buscó el titular efectista llamando peatonalización a cerrar una calle y colocar dos enormes maceteros, lo que es una auténtica chapuza", ha insistido la edil.

Además, ha agregado que el alcalde, José María Bellido, "no tiene un proyecto de ciudad y eso se traduce en improvisación y no tener en cuenta el impacto que una decisión puede tener en los vecinos; lo que hace que no se tomen en consideración los riesgos que tienen que asumir para que el gobierno municipal se apunte un tanto".

La socialista ha referido que "los accesos a la avenida están cortados tanto para los automóviles como para los vehículos de bomberos y ambulancias, y los pivotes que pueden quitar los servicios de emergencia están de manera continua bloqueados por coches que aparcan a diario en los espacios libres", a lo que ha agregado que "los grandes maceteros que bloquean la zona tampoco ayudan a buscar alternativas de acceso, que es lo que tienen que hacer los servicios de urgencia cuando acuden a la calle"."Son varios los responsables de Infraestructuras y de Movilidad en los gobiernos populares que han prometido una verdadera peatonalización, pero ninguna de ellas se hace realidad, mientras que de lo único que se preocupa el gobierno municipal es de buscar aparcamiento para los vecinos a empujones, ya que primero autorizó sólo a los números de la zona cortada, para luego ampliar a las calles colindantes tras las protestas vecinales; olvidándose de la necesidad de dar solución de movilidad para los usuarios de todos los comercios de uno de los cuatro Centros Comerciales Abiertos de la ciudad", ha comentado."VUELTA AL TRÁFICO"

Asimismo, Moya ha expuesto que "las quejas de vecinos y comerciantes han derivado incluso en que pidan que vuelva el tráfico en una votación vecinal"."Es normal que los vecinos que sufren las consecuencias de una mala gestión prefieran volver a lo que tenían, ya que no encuentran los beneficios que se les prometió y que sí tendrían de haberse realizado correctamente", ha apuntado, para remarcar que "una verdadera planificación de la movilidad en la zona debería tener las mismas características que la de Cruz Conde y Concepción, con plataforma única y acceso a servicios de urgencia, lo que promovería el impulso del comercio y la revitalización de la vida vecinal, que no se ha visto en estos últimos cuatro años".