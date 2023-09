El PSOE afea al Gobierno la subida de costes escolares en Andalucía

La portavoz del PSOE-A en Educación, Susana Rivas, ha denunciado este lunes, coincidiendo con el inicio del nuevo curso escolar, que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP-A), "no ha hecho sus deberes y trae en la mochila el suspenso ya", y ha lamentado que, "una vez más, serán las familias andaluzas las que sufran las consecuencias de la falta de planificación e incompetencia del Gobierno" del PP-A.

En una rueda de prensa en Sevilla reseñada por el PSOE-A en una nota, la también parlamentaria autonómica socialista ha criticado en esa línea que el Gobierno de Moreno "ha subido los precios un 8,7% del comedor escolar, aula matinal y las actividades extraescolares cuando las familias tienen más dificultades para llegar a fin de mes", así como que "se han eliminado 300 aulas públicas más en los centros educativos andaluces que, además, no cuentan con el profesorado ni el personal de apoyo necesario".

"El gasto por alumno en Andalucía sigue siendo uno de los más bajos de toda España", ha advertido también la portavoz socialista en Educación, que ha criticado igualmente que el Gobierno del PP-A "tampoco cumple sus compromisos con la educación de cero a tres años, que iniciaron el nuevo curso escolar el pasado 1 de septiembre".

Al respecto, ha advertido de que, "a día de hoy, en muchos de estos centros educativos, principalmente los que dependen directamente de la Junta de Andalucía, siguen sin cocinas, sin limpiadores, cocineros, sin cubrir las vacantes y sustituciones, y todo por una modificación en el programa 'Sirhus' gestionado por la Junta", según ha abundado.

Asimismo, la representante del PSOE-A ha lamentado que este nuevo curso escolar se inicie "con 300 aulas públicas menos", y al respecto ha aseverado que "en el PSOE hemos repetido hasta la saciedad que, frente al descenso de la natalidad, la solución no es mermar ni privatizar el sistema andaluz de educación pública", sino que "la solución es bajar la ratio para conseguir una mayor calidad y equidad". Susana Rivas ha criticado cómo Moreno "presta oídos sordos una y otra vez a nuestras reivindicaciones y hace exactamente lo contrario, da instrucciones a las delegaciones territoriales para que no se produzcan desdobles de clases hasta que las aulas públicas no superen los 29 alumnos en Primaria y los 34 en Secundaria, a pesar de que la normativa fija 25 alumnos en Primaria y 30 en Secundaria", según ha remarcado.

"Colegios con ratios ilegales"

La diputada socialista ha denunciado que "muchos colegios andaluces" han comenzado este lunes el curso escolar con "ratios ilegales", y la "nueva sangría" que supone el cierre de 300 aulas públicas en toda Andalucía "se suma ya a las 1.457 clases suprimidas en la pasada legislatura, con lo que el recorte de aulas en la educación pública andaluza se acerca ya a las 2.000".

La portavoz socialista ha indicado que los datos facilitados por las Ampas, "porque no hay manera de que el gobierno de la Junta nos corrobore la información", hablan de supresión de aulas públicas en Jerez de la Frontera (Cádiz), Priego de Córdoba, Puente Genil (Córdoba), Cartaya, Lepe, Aljaraque, Cortegana, Valverde del Camino (Huelva), Andújar, Linares (Jaén), Alhaurín de la Torre, Marbella, Ronda (Málaga), Alcalá de Guadaira, Dos Hermanas, Morón de la Frontera (Sevilla), Arcos de la Frontera (Cádiz), en Sevilla capital y en casi todas las capitales de provincia.

Según estos datos, se van a perder para el próximo curso unas 20 unidades educativas de Infantil y primero de Primaria en la provincia de Jaén; "al menos 150 unidades públicas" en la provincia de Sevilla; 40 aulas públicas en la provincia de Córdoba que "se sumarían a las 148 ya suprimidas en los tres últimos cursos"; 30 en Almería y 43 en la provincia de Huelva".

Susana Rivas ha hecho referencia también al "déficit" de plazas de Personal Técnico de Integración Social, de Intérpretes de Lengua de Signos Española, de monitores de comedor, aulas matinales, actividades extraescolares y transporte escolar. Y ha asegurado que, "igualmente siguen engañando a las familias andaluzas cuando hablan de enfermeras escolares, ya que sólo hay una por cada 4.000 alumnos".