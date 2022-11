El PSOE respira, Feijóo aún no encuentra su perfil

María Jesús Montero ha logrado sacar adelante su tercer, y consecutivo, Presupuesto de este mandato. La ministra de Hacienda que no quiso bajar a la arena andaluza y que Pedro Sánchez deseaba en Madrid deja el contador a cero de la legislatura. Es ahora cuando comienza todo, hay elecciones municipales el 28 de mayo, y generales, a finales de diciembre de 2023. El último Presupuesto ha contando con el apoyo de 12 partidos que representan 12 millones de votos frente a los 6,5 millones de PP, Vox y Ciudadanos. Y aunque todas las encuestas dan por ganador al PP, hay un elemento de incertidumbre más. Por tercera vez, la encuesta de DYM para los diarios del Grupo Joly indican que hay más sondeados que prefieren a Pedro Sánchez sobre Alberto Núñez Feijóo como presidente de la Gobierno.

Los socialistas andaluces, los más alicaídos del país, comienzan a respirar otro aire más esperanzador. Creen posible ganar las elecciones municipales en Andalucía en votos. Si fuese así, y conservasen las ciudades de Sevilla y de Huelva, podrían adornar la noche con un éxito relativo. La oposición que Juan Espadas hace a Juanma Moreno apenas araña la popularidad de un presidente que cuenta con 58 escaños, nadie le va a pedir responsabilidades al candidato socialista aunque no entusiasme a las filas, él lleva otro ritmo, pero los mejores estrategas del grupo saben que éste es un camino muy largo. Hay que dosificar los ataques, como una lluvia fina.

El caso del marido de la alcaldesa de Marbella ha puesto nervioso, por primera vez, al Gobierno de Juanma Moreno

La alcaldesa de Marbella, María Ángeles Muñoz. Por primera vez se ha visto nerviosismo en el Gobierno andaluz. El marido de la regidora marbellí, Lars Broberg, está procesado por la Audiencia Nacional por un caso de blanqueo de dinero del narcotráfico sueco asentando en la Costa del Sol y al hijastro de ésta, Joakim Broberg, se le considera el cabecilla de la organización criminal. El PP de Málaga aún no ha tomado la decisión de presentar a Muñoz a las elecciones del 28 de mayo, contra ella no hay ningún cargo por ahora, pero la dirección andaluza preferiría que fuese ella quien se apartase.

El Parlamento vivió el jueves pasado un momento de alta tensión, cuando el parlamentario socialista malagueño Josele Aguilar preguntó al consejero de Presidencia, Antonio Sanz, por si fondos de la Junta han acabado en las empresas del marido de la alcaldesa. Algo más que enfadado, casi enfurecido, Sanz replicó con el caso de los ERE. Llamó "desahogado" al parlamentario por preguntar sobre casos así, mientras el PSOE esperara a que ocho de sus ex dirigentes entren en prisión.

Al PP de Feijóo se le ha venido abajo el marco electoral de que se produciría un apocalipsis económica como la de Zapatero

Juanma Moreno no tendrá problemas durante algunos años; Feijóo, es otro asunto. El líder del PP relevó a Pablo Casado con la vitola de que él sería más sosegado y dialogante, pero los puentes con el Gobierno de Sánchez se han roto. El poderoso conglomerado político mediático de Madrid aprieta para que endurezca el tono frente a Sánchez, porque temen que perpetre resucite por tercera vez.

Al PP se le ha venido abajo el marco con el que iba a presentarse a las elecciones generales. Desde antes del verano, los mesías del Apocalipsis pronosticaban una enorme crisis económica en España provocada por una recesión y una espiral inflacionista. Las últimas previsiones son menos optimistas que las del Gobierno, pero ninguna indica una contracción del PIB. Es más, España es de los países que mejor sorteará la crisis con un crecimiento, vago, pero del 1%. Y ya es el segundo país con la inflación más baja de la Zona Euro. Es posible que el IPC llegue del 7,3% actual al 4%.

Habrá crisis, sí, pero no se tratará de la catástrofe de los últimos años de José Luis Rodríguez Zapatero. Ése es el escenario que ha cambiado para el PP. Las familias seguirán notando el alza de los precios y algunas, la subida de tipos de interés, pero el paradigma de que España no creaba empleo si no se crecía por encima del 1% ó el 2% del PIB se ha acabado. Fruto de la reforma laboral, el mercado es mucho más dinámico.

El PP centrará ahora su oposición en la supresión del delito de sedición y los errores de la ley del sí es sí, pero es posible que éstas sean polémicas que no duren más de dos meses. Otro asunto hubiera sido la reforma del delito de malversación, finalmente olvidada, incluso por los independentistas catalanas. El Gobierno quiere aprobar antes de final de año otras tres leyes que pueden levantar polvareda: la ley trans, la del maltrato animal y la de la sedición. Pero, una vez pasado este trance, Pedro Sánchez retornará a aprobar las medidas sociales que son las únicas políticas que están contando con el respaldo de la opinión pública.

Lo que se ha convertido en un problema para el PSOE es la alianza rota de Unidas Podemos. Todo indica que los morados van a utilizar los ataques que ha recibido la ministra de Igualdad, Irene Montero, por parte de Vox para lanzarla como candidata a la Presidencia del Gobierno, lo que implicaría que Podemos no concurrirían con Sumar. Si fuese así, Montero y Yolanda Díaz acudirían como contrincantes a las elecciones generales. Esa división de la izquierda también preocupa en el PSOE andaluz de cara a las elecciones municipales.