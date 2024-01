PSOE reivindica el "sello 100% socialista" del proyecto para recuperar la villa romana como centro de oleoturismo

El grupo del PSOE en el Ayuntamiento de Jaén ha destacado que el centro de oleoturismo que se prevé habilitar con la puesta en valor de la villa romana de los Robles, en el Bulevar, "es un proyecto cien por cien socialista", conseguido en el anterior mandato con Julio Millán como alcalde y "con fondos del Gobierno de España y de la Diputación".

Así lo ha indicado este jueves en una nota el viceportavoz socialista, Carlos Alberca, después de que el alcalde, Agustín González (PP), haya informado sobre el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD), que precisamente tiene entre sus actuaciones destacadas la recuperación del citado enclave.

En este sentido, ha criticado que el regidor "tape" que el Ayuntamiento, el Gobierno de España y la Diputación, con gobiernos del PSOE, "pusieron el proyecto, la iniciativa y los fondos", de manera que "todo se lo ha encontrado listo"."No se trata de fondos de la Junta de Andalucía. Es un proyecto todo PSOE, omite toda alusión al respecto y ese es el problema que tiene el señor González Romo, que no quiere reconocer que proceden de administraciones de sello socialista y que vio la luz cuando en el Ayuntamiento de Jaén el alcalde era Julio Millán. Este proyecto les ha llegado sin trabajarlo y sin un céntimo PP", ha afirmado.

Alberca ha explicado que los fondos Next Generation del Ministerio de Turismo se concedieron a este proyecto presentado en la etapa del PSOE en el Ayuntamiento en abril de 2023, junto con una ayuda de la Diputación de más de 500.000 euros para poner en valor la antigua almazara romana de Los Robles."El proyecto fue diseñado por la Concejalía de Turismo y Patrimonio Histórico durante todo el año 2022. El papel de la Consejería de Turismo de la Junta es meramente instrumental y no el que le quiere dar tendenciosamente el alcalde. Solo ha sido la entidad canalizadora de la partida de 2,5 millones de euros de fondos Next Generation que el Ayuntamiento en la etapa de Millán pidió al Gobierno de España", ha detallado.

Ha recordado, además, que la ubicación de este futuro centro de oleoturismo junto a una ruta ligada a la vía verde, la mejora tecnológica para atender flujos turísticos y a la almazara romana de la villa de Los Robles requería una adecuación arqueológica y puesta en valor del yacimiento.

Para esto último, según ha añadido, se acordó con la Diputación una ayuda superior al medio millón de euros, que "hace unos días hizo efectiva al Ayuntamiento". "El único problema con este proyecto lo tiene este alcalde sectario que no quiere reconocer que el PSOE está haciendo más por la ciudad que él y su partido", ha zanjado el viceportavoz.