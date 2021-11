El PSOE busca "resintonizar" con el electorado andaluz para ganar las elecciones: "estamos preparados"

Unidad para "resintonizar" con los andaluces utilizando para ello las lecciones del pasado, pero con optimismo a pesar de la malas encuestas. El PSOE andaluz se ha dado un baño de masas en Torremolinos en un intento por remedar sus primeros pasos y recuperar el vigor que lo devuelva al Gobierno de la Junta. "Que convoquen cuando quieran, estamos preparados", han espetado la ministra de Hacienda, la sevillana María Jesús Montero, y la vicesecretaria general del PSOE federal, Adriana Lastra, que han protagonizado la apertura del XIV congreso de los socialistas andaluces.

El secretario general del partido del puño y la rosa, Juan Espadas, optó por Torremolinos como sede de este cónclave en un intento por remedar el éxito de los primeros dirigentes del PSOE andaluz. Por eso el XIV Congreso se celebra donde se fundó la Federación Socialista de Andalucía, embrión del partido, y el dirigente sevillano ha vuelto a la ciudad malagueña con el objetivo, como entonces, de hacerse con el poder autonómico en Andalucía. En definitiva, "resintonizar" con los andaluces, como ha dicho el presidente del congreso, el malagueño José Luis Ruiz Espejo.

"Lo vamos a volver a conseguir", ha vaticinado Juan Espadas en una breve intervención no prevista, junto a varios miembros de la primera dirección socialista y el único ex presidente de la Junta que ha estado presente en la apertura del cónclave, José Rodríguez de la Borbolla. "Gracias a los socialistas Andalucía ganó su autonomía", ha continuado el alcalde de Sevilla, resaltando el papel de la comunidad en el construcción del Estado de las autonomías, con especial protagonismo de otro ex presidente, Rafael Escuredo, que no pudo estar en Torremolinos pero que colaborará con la nueva dirección del PSOE, ha desvelado el propio Espadas.

Más allá del "orgullo" de María Jesús Montero por los avances logrados por Andalucía bajo los gobiernos del PSOE y el repaso de las políticas impulsadas del partido a nivel estatal de Adriana Lastra, la primera parte del congreso ha dejado ver parte del problema al que se enfrentan los socialistas andaluces: es difícil sacar pecho de un legado cuando parte de la cúpula del PSOE andaluz de los 90 y 2000 ha pasado por el proceso judicial del caso ERE y, además, vienen de perder el Gobierno de la Junta después de 37 años de mandatos ininterrumpidos.

El cónclave de este fin de semana debe cerrar un proceso que comenzó con las primarias del pasado junio, cuando Juan Espadas se impuso a Susana Díaz por 18 puntos de diferencia. Después fue elegido secretario general en un proceso sin contrincantes, pero el PSOE andaluz ha funcionado sin una dirección propiamente dicha. Por eso, como es habitual, no ha habido un informe de gestión para dar cuenta de del trabajo de la dirección saliente, a pesar de que el partido ha vivido en los últimos tres años el mayor terremoto de su historia.

La coordinadora de la comisión que ha organizado el congreso y vicesecretaria general del PSOE andaluz in pectore, Ángeles Férriz, ha sido la encargada de defender un "informe político" que ha servido más como mitin contra el Ejecutivo andaluz que como balance del mandato de la ejecutiva saliente, de la que ella ha formado parte como portavoz, aunque no siempre con un papel predominante. "Vamos a escuchar lo que no supimos escuchar", ha dicho Férriz, que ha recuperado su discurso del estado de la comunidad para defender que en el Gobierno andaluz no son "ni centristas, ni moderados, ni andalucistas; son de derechas, muy de derechas".

"Que convoquen cuando quieran, estamos preparados"

A pesar del tono mitinero de Férriz, la portavoz parlamentaria del PSOE no ha sido la más dura de las intervinientes. Adriana Lastra ha puesto como tarea a sus compañeros andaluces "desenmascarar" al presidente Juanma Moreno, "el moderado", ha dicho irónicamente. Lastra, que ha anunciado un "nuevo marco laboral", sin hablar de derogación, en referencia a la polémica de la reforma laboral, se ha mostrado confiada en la capacidad de Juan Espadas para liderar el partido. "Sabe gestionar, lleva años trabajando por los andaluces", ha dicho la número dos de Pedro Sánchez en Ferraz, que ha reconocido la labor de Espadas en

En el mismo sentido se ha pronunciado María Jesús Montero, que ha augurado que el líder andaluz será el "próximo presidente de la Junta". "Te vamos a ayudar, vamos a estar detrás de ti", ha espetado la titular de Hacienda, que se ha mostrado "esperanzada y optimista" sobre las posibilidades de Espadas de recuperar la Junta. Montero también ha atizado al Gobierno andaluz, ya que suele ser el objeto de las críticas de Juanma Moreno y sus consejeros. "Que dejen de utilizar el frentismo, la confrontación, la mentira como único instrumento de hacer política", ha espetado, en un mensaje velado a Juan Bravo, su heredero en la Consejería de Hacienda. Según la ministra de Hacienda, la Junta "no tiene problemas de dinero" y el año pasado "no fue capaz de gastarse todo el dinero".

No ha sido la única que ha mandado mensajes al titular andaluz de Hacienda. Nuria López, secretaria general de CCOO de Andalucía, se ha colado en la malograda negociación presupuestaria entre el PSOE y el Gobierno de la Junta al rechazar las "enmiendas parciales" a unas cuentas que son "de derechas". "Ese estado idílico que dice el Gobierno andaluz que existe en nuestra comunidad es mentira", ha criticado la líder sindical, que ha participado junto a su homóloga en UGT Andalucía, Carmen Castilla, en la apertura del congreso de los socialistas.