El PSOE reclama a Carazo que actúe "ante el caos de movilidad en el Albaicín"

El Grupo Municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Granada ha pedido explicaciones al equipo de gobierno de la alcaldesa Marifrán Carazo después de que la instalación de los nuevos sistemas de control de accesos al Albaicín y al Sacromonte se hayan quedado a medio ejecutar tras iniciarse las obras el pasado mes de agosto.

El portavoz socialista y ex alcalde de Granada, Paco Cuenca, de visita esta semana en la zona, se ha hecho eco del malestar de los vecinos y comerciantes del barrio "ante el caos de movilidad que impera desde el pasado verano coincidiendo con la llegada del PP al gobierno, quien lejos de gestionar ha desmantelado una actuación cerrada por el gobierno socialista que está claro no saben culminar", informa el PSOE en una nota de prensa.

Cuenca ha explicado que el PP, lejos de aprovechar un proyecto que quedó cerrado y financiado con fondos Next Generation, ha convertido el barrio "en un auténtico caos para los vecinos, ya que ha dejado la intervención a medias y, por lo tanto, los accesos sin ningún tipo de control". El concejal del PSOE ha denunciado, además, que la "pasividad del PP ante el caos circulatorio que impera en el barrio que se ha llegado a producir graves encontronazos entre vecinos, turistas o personas que acceden al barrio porque además no hay señalización, ni regulación"."Fueron incapaces de hacer una buena programación de la actuación, y ahora también son incapaces de dar una solución al problema que ellos mismo han generado", ha dicho al respecto Cuenca, que ha avanzado que su formación trasladará el malestar vecinal a la junta de distrito y al propio gobierno a través de una consulta para "conocer los motivos por los que los sistemas de control de accesos no están funcionado, ni operativos en la calle Elvira, Pagés y Reyes Católicos".

Para el socialista, "es lamentable cómo una ciudad puede dar pasos atrás en tan poco espacio de tiempo. Apenas han pasado cuatro meses desde que el PP gestiona la ciudad y las consecuencias son nefastas. No lo dice el PSOE, lo dicen los vecinos que han visto cómo el PP desactivaba todos los dispositivos de control de acceso a un barrio sin tener el proyecto cerrado".