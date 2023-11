El PSOE critica que "los presupuestos de la Junta dejan a Málaga en el furgón de cola de las inversiones"

El secretario general del PSOE de Málaga, Daniel Pérez, ha lamentado este viernes que los presupuestos de la Junta "sigan siendo los de la propaganda, el autobombo y la venta de humo".

A juicio de Pérez, "siguen colocando a la provincia a la cola de la inversión por habitante, cuando Juanma Moreno --presidente de la Junta-- o Carolina España --la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos de la Junta de Andalucía-- hablan tanto de Málaga, nos siguen colocando en el furgón de cola".

Pérez, acompañado por los parlamentarios andaluces Alicia Murillo y Josele Aguilar y la concejala Mari Carmen Sánchez, se ha referido a proyectos concretos y ha criticado "que no hay ni un epígrafe concreto para el tercer hospital o para la desaladora de la Axarquía, no existe referencia ninguna"."En sanidad --ha continuado-- el PP lleva vendiendo cinco años que va a hacer el gran hospital de Málaga cuando la realidad es que solo hemos visto tirar una nave en el hospital Civil, como una mujer se queda seis días esperando para ser operada en la urgencias del Hospital Regional, o como los sindicatos denuncian los recortes de personal o el cierre de los centros de salud, es una vergüenza", ha afirmado.

Es más, ha incidido en que "no sabemos dónde está el presupuesto que tanto crece según Carolina España, todo lo que hemos conocido es una cortina de humo"."De lo único que están hablando es del auditorio de Málaga, donde destinan diez millones de euros para un auditorio que no se sabe qué modelo de gestión va a tener, qué modelo de construcción, porque no se aclara ni De la Torre ni Carolina España, porque no se han puesto de acuerdo en el modelo de colaboración entre ellos", ha afirmado.

Por ello, Pérez ha reiterado que son "unos presupuestos de propaganda, de autobombo y que no recogen realmente las inversiones necesarias que Málaga necesita para avanzar como provincia, unos presupuestos insuficientes e irreales"

Por su parte, Murillo ha dicho que desde el grupo parlamentario socialista "estamos preocupados principalmente por la actividad inversora desde que gobierna el PP en Andalucía, ha caído un 20% y quien ha salvado las inversiones es el Gobierno de España".

Ha explicado que desde el año 2018 a 2024 la financiación de las inversiones por parte del Gobierno de España en el presupuesto andaluz pasa de un 7% a un 24%, "sube prácticamente en 20 puntos el dinero que aporta el Gobierno de España para inversiones en Andalucía y al mismo tiempo la Junta reduce las inversiones propias en un 20%, este es el presupuesto de la mentira y de la manipulación por parte del Gobierno andaluz", ha criticado."De hecho, concretamente en el presupuesto de este año, la Junta reduce las inversiones propias en materia hidráulica en dos millones de euros, por poner un ejemplo, mientras que el Gobierno de España las incrementa en siete millones de euros. Y caen también los fondos propios, los fondos europeos, que en este caso se van a compensar con lo que se incrementa por la recaudación del canon del agua", ha explicado.

Ha añadido que "en el caso de las infraestructuras sanitarias y educativas, que tanta falta nos hacen porque tenemos muchísimos colegios con prefabricadas, muchísimos colegios e institutos todavía no cumplen el plan de bioclimatización de la Junta de Andalucía. Tenemos centros de salud que se caen a pedazos como el de Lagunas en Mijas, solamente un 5% de las inversiones que hacen es con dinero propio de la Junta de Andalucía"."Si con 49.000 millones de euros no han sido capaces de resolver las listas de espera sanitarias, que hay más de un millón de andaluces en listas de espera o no han aumentado las plazas de formación. Esta es la realidad de un gobierno andaluz que lo único que hace es intentar culpar a otros de la mala gestión, porque lo que están demostrando es una incompetencia absoluta para gestionar la Junta de Andalucía", ha concluido.