El PSOE critica "la precariedad y maltrato" a la plantilla de Infraestructuras

La concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba Alicia Moya ha cargado este viernes contra el gobierno local por "la precariedad" de la plantilla del área de Infraestructuras y "el maltrato al que somete a sus trabajadores en una estrategia premeditada de hacer caer este servicio municipal para externalizarlo, como ha hecho en diciembre de 2022 con la contratación externa del servicio de mantenimiento y conservación de pavimento y espacios públicos por dos millones de euros".

En una rueda de prensa, Moya ha declarado que "la política de privatización del PP es dejar morir el servicio público, denegando el material necesario para su desempeño a los pocos trabajadores que quedan en la plantilla de Infraestructuras, comprar vehículos de segunda mano por 500.000 euros para sustituir otros que tienen más de 30 años y externalizar a una empresa privada por dos millones de euros para hacer un trabajo que no vigila, del que se despreocupa y que no le es rentable a la ciudad".

En concreto, Moya ha informado de que "el desmantelamiento de la Delegación de Infraestructuras realizado de manera predeterminada por parte del gobierno del PP comienza con los pocos trabajadores del área, que además tienen una media de edad de más de 50 años, y donde no ha habido reposición del personal desde hace tiempo y la planificación para cubrir sus próximas jubilaciones es nula"."La eficacia de esta Delegación se ve deteriorada por el hecho de que no hay jefes de unidad que organicen el trabajo, por lo que terminan convirtiéndose en trabajadores autónomos, es decir, ellos mismos determinan el trabajo que tienen que hacer", ha agregado la edil, quien además ha dicho que "los recursos, herramientas y materiales con los que cuentan son lamentables, no reciben ropa laboral desde el año 2019 y los trabajadores tienen que hacer uso incluso de ropa que ellos mismos compran".

Según ha expuesto, "estamos hablando de ropa transpirable y adecuada a las temperaturas tanto del invierno como del verano, calzado de seguridad, gafas de protección, gorras o ropa para el agua para trabajadores que están cavando, reparando, picando, podando", a lo que ha añadido que "si hablamos de vehículos, la broma empieza a transformarse en tragedia".

Así, ha comentado que "cuentan con los vehículos con más de 30 años que han sido descartados en otros servicios, y que la renovación prometida por el concejal del ramo, Miguel Ruiz Madruga, para adquirir por 500.000 euros seis vehículos y un camión recoge que puedan ser de segunda mano".

En cuanto a "la externalización de parte del servicio, como el PP hizo en 2022 para la conservación del pavimento y espacios públicos", Moya ha indicado que "ya estamos prácticamente a mediados de 2024 y deberíamos ver resultados en nuestras calles, pero lo que vemos son pavimentos llenos de baches, aceras con adoquines y losas levantadas, alcorques reventados por las raíces de los árboles y charcos que inundan las calles en cuanto caen cuatro gotas y que hacen imposible andar sin mojarnos o que no te moje un coche al pasar".

PETICIÓN DE INFORMACIÓN

Por ello, el Grupo Socialista pedirá información por escrito de todas las actuaciones realizadas por la empresa contratada desde sus inicios "sobre el número y la localización de todas las actuaciones realizadas, el personal empleado en las referidas tareas, el tiempo de respuesta a las peticiones de reparación y los criterios de asignación de tareas de reparación"."¿Se imaginan esos dos millones invertidos en la Delegación de Infraestructuras, con una planificación de la recuperación del personal necesario y la reposición de verdad de vehículos y de material necesarios?", ha preguntado Moya, quien además cuestionará al Consistorio sobre "las condiciones laborales en las que se encuentran los trabajadores de la Delegación, el por qué no se les proporciona uniformes y si el servicio de Seguridad y Salud ha dado el visto bueno a las condiciones en las que estos trabajadores realizan sus funciones".