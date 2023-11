El PSOE critica "la incoherencia, perjuicios y descontrol" de la hacienda municipal

El portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Córdoba, Antonio Hurtado, ha criticado este jueves "la incoherencia, perjuicios y descontrol" de la hacienda municipal al destacar que "el último dato sobre el período medio de pago a proveedores, publicado por el Ministerio de Hacienda, correspondiente al mes de agosto, evidencia un empeoramiento de la morosidad del Consistorio".

Según los datos que ha hecho públicos en rueda de prensa, "de 55,38 días en el mes de julio se ha pasado a 63,74 días en agosto, siendo los más morosos con 126,62 días el Botánico; 109,88 días en la Gerencia de Urbanismo; 89,39 días el Imdeco y 60,94 días el Ayuntamiento". El socialista ha recordado que "la Ley considera que un ayuntamiento es moroso cuando tarda en pagar más de 30 días a sus proveedores y el Consistorio duplica el plazo de pago".

Hurtado también ha hecho mención al último informe de la Airef, "que prevé un déficit de once millones de euros para este año, situación que empeora desde el último informe del pasado mes de julio".

Además, ha criticado que "el gobierno de Bellido desatienda las recomendaciones del organismo independiente que considera que ante el aumento del gasto estructural del Ayuntamiento de un 28% para este año, no se deben reducir los ingresos estructurales a través de bajada de impuestos, justo lo contrario de lo que ha hecho el gobierno municipal con la aprobación inicial del expediente de ordenanzas fiscales".

El edil ha dicho que no acepta la argumentación que da el alcalde de que "esta evolución, a peor, de las cuentas públicas se deba a la aportación municipal de los 25 millones de euros para la Base Logística del Ejército de Tierra, porque esta aportación se ha hecho con un préstamo bancario, lo que ha elevado la ratio de deuda municipal hasta el 54% de los ingresos corrientes, siendo Córdoba de las ciudades españolas más endeudadas en estos momentos".

Igualmente, ha reprochado "el aumento de las tarifas del 'basurazo' en un 35% y del 'manguerazo' en un 5%", porque "superan con creces la evolución del IPC", ha avisado.

EL MODELO FISCAL

Asimismo, considera que "Bellido no tiene un modelo fiscal coherente", puesto que "el planteamiento de subidas y bajadas de tributos y prestaciones deben hacerse en su conjunto, y no de forma descoordinada, para lo que hay que tener en cuenta los efectos de las variaciones en las modificaciones de cada una de las ordenanzas, también las no tributarias que financian a empresas de mercado y a las que se clasifican como administración pública".

En este punto, ha afeado al gobierno local que "el PSOE no haya sido tenido en cuenta para el expediente de ordenanzas fiscales, ni para la ordenanza de Sadeco, aunque sí nos han pedido parecer para la ordenanza de Emacsa, y le hemos trasladamos que no negociaríamos ninguna subida superior al IPC".

Hurtado también ha criticado que este miércoles, en el Día de Todos los Santos, "cuando la ciudadanía ha ido a visitar los cementerios, la web de Cecosam no estaba operativa para la localización de los fallecidos", cuando es "una herramienta muy útil para familiares que no saben la ubicación de los enterramientos", ha comentado.