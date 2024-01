El PSOE critica "la incapacidad" del alcalde en gestionar fondos europeos al "improvisar y modificar" proyectos

La concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba Alicia Moya ha criticado este viernes "la incapacidad" del alcalde, José María Bellido, y de su equipo de gobierno "por los vaivenes, cambios de guión y promesas incumplidas" de su gestión, en concreto por lo que concierne a los fondos Next Generation logrados por la capital para la puesta en marcha de proyectos necesarios para la ciudad, "que fueron aprobados y que han modificado con el paso de los meses al alegar causas sobrevenidas y estar pendiente aún de nueva aprobación para sacarlos adelante".

En una rueda de prensa, Moya ha recordado que "Córdoba ha optado al reparto de fondos europeos que la Conferencia Sectorial de Turismo aprobó mediante la convocatoria extraordinaria de Planes de Sostenibilidad Turística en Destinos para entidades locales, una concurrencia en la que le correspondió 2,9 millones de euros para la realización de 12 actuaciones que se encuadran en cuatro ejes".

La edil ha remarcado que "el gobierno municipal de Bellido solicitó la subvención para estos cuatro ejes hace dos años, en enero de 2022, y la resolución definitiva de la Junta de Andalucía tiene fecha del 14 de septiembre de ese mismo año, con lo que las arcas de la ciudad cuentan con ese dinero desde el 5 de octubre de 2022".

Sin embargo, ha señalado que "dos años después de presentar estos proyectos, el gobierno local ha renunciado a los ejes 1 y 2 y a cinco de las 12 actuaciones contempladas por supuestas causas sobrevenidas, cuando incluso alguno de esos proyectos los vendieron en campaña electoral", por lo que "ha decidido improvisar y modificar los proyectos y está a la espera de la pertinente autorización para acometerlos", ha avisado.

Según ha detallado Moya, "los proyectos a los que se renuncian son la puesta en valor de la Manzana Verde, con rutas urbanas sostenibles y jardines autóctonos en la margen derecha del Guadalquivir, para los que ha argumentado el parón de las campañas electorales, falta de personal para redactar proyectos, estudios medioambientales y la necesidad de autorización de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) propietaria del camino".

Igualmente, ha citado "la creación de un centro deportivo BTT (bicicleta todo terreno) en las instalaciones del antiguo Camping, para lo que ha alegado el deterioro de las instalaciones que hace que el presupuesto se aumente un 40%, y la valorización e interpretación del espacio urbano-natural del río Guadalquivir entre la Ribera-Puente Romano, la margen izquierda del río, con las mismas causas aducidas en la Manzana Verde".

Además, ha agregado que "el gobierno de Bellido desiste de la potenciación de Nodos y senderos en lugares estratégicos de la Sierra de Córdoba, concretamente un camino ciclable entre Cerro Muriano y Medina Azahara, contra los que ha alegado la existencia de caminos de la CHG y de Adif, evaluación medioambiental, permisos y autorizaciones de los propietarios, y la renovación del parque de bicicletas y ampliación a eléctricas con puntos de recarga, que ha dejado de apoyar por la necesidad de estudios de movilidad, análisis de la infraestructura existente, evaluación de la demanda y ordenanza previa que regule el servicio"."BELLIDO NO TIENE PROYECTO"

En este sentido, Moya ha manifestado que el regidor "no se ha sentado antes para planificar qué permisos, estudios, autorizaciones o personal necesita para llevarlos a cabo", algo que, a su juicio, "vuelve a confirmar que Bellido no tiene un proyecto de ciudad más allá de anuncios que se convierten en humo"."¿Sabe el alcalde que desde junio del año pasado le estamos pagando la asistencia técnica a una empresa, hasta 90.000 euros, para la correcta ejecución de un plan que ahora quiere cambiar?, ¿es posible que estuviesen trabajando en unas actuaciones que ya no se van a realizar?", ha cuestionado, para apostillar que "eso se llama mala gestión con el dinero de los demás" y ha tildado de "ocurrencia sobre ocurrencia los cambios de proyectos planeados".

Así, se ha referido a "la instalación del sistema de islas móviles de recolección y papeleras de reciclaje; la elaboración de una campaña de sensibilización de prevención de incendios en la Sierra de Córdoba destinadas a turistas que visitan la zona, y el sistema de recogida y limpieza de residuos eléctricos, tres de los proyectos que han sido modificados por el Consistoro"."Lo de este último proyecto es totalmente sangrante, porque lo que hace es intentar conseguir para Sadeco las baldeadoras y barredoras eléctricas a las que tuvo que renunciar hace unos meses por su mala gestión, o la puesta en valor del río en la que volvemos a la casilla de salida, al programa electoral del PP del que nunca salimos", ha apuntado la edil.