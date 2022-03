El PSOE se enreda con Clavero y Escuredo

El PSOE ha puesto reparos a que el Parlamento andaluz instale en uno de sus patios un busto de Manuel Clavero Arévalo, el ministro de la UCD de Adolfo Suárez que dimitió en 1980, cuando el Gobierno centrista rechazó que Andalucía accediera a un autogobierno similar al que obtuvieron Cataluña y el País Vasco. La polémica, en la que los parlamentarios andan metidos estos días, refleja la rivalidad reciente del PSOE con el PP por la bandera del andalucismo.

Fue en un restaurante de Sevilla, el día siguiente al 28-F, donde Clavero le dijo a Escuredo: "¿Rafael, cómo vamos a pasar a la historia como perdedores de un referéndum que, en realidad, hemos ganado?"

Para Juanma Moreno, Manuel Clavero, fallecido hace un año y que fue presidente del consejo editorial del Grupo Joly, es un referente de un andalucismo centrista que el PP comenzó a reclamar en tiempos de Javier Arenas, pero los socialistas mantienen que los populares se apropian de una reivindicación territorial que no les pertenece. UCD solicitó la abstención de los andaluces en el referéndum del 28 de febrero de 1980, lo que prácticamente equivalía a oponerse a la autonomía del artículo 151 de la Constitución, a la que iba a acceder Andalucía, porque ello exigía que votase a favor la mitad del censo electoral en todas y cada una de las provincias. Aunque en Almería ganó el sí, no se alcanzó esa mayoría del 50%, por lo que, desde un punto de vista formal, el referéndum se perdió.

Para el PSOE, el ex presidente que organizó el referéndum, el socialista Rafael Escuredo, debe tener el mismo trato que Clavero, y es posible, porque ambos fueron los líderes del proceso, pero eso no invalida el papel determinante del ex ministro de las Regiones y de Cultura de Adolfo Suárez. Es más, en el momento de sensación de derrota del día después del 28-F, fue Clavero quien convenció a los líderes socialistas Felipe González y Alfonso Guerra de que era necesario seguir adelante por otras vías legales. Escuredo hizo de intermediario.

La portavoz socialista, Ángeles Férriz, ha acusado este jueves a Juanma Moreno de querer "reescribir la historia de modo obsceno y obsesivo". El PSOE ha utilizado, de modo histórico, aquella oposición del centro y la derecha española a la autonomía plena andaluza para reivindicarse como actor solista de aquel proceso, que es lo que explica por qué ahora ve con un celo excesivo la reivindicación de Clavero. Juanma Moreno le recordó a Férriz en esta misma sesión que ha sido su Gobierno, el del PP y Ciudadanos, quien concedió la Medalla Manuel Clavero al ex presidente Rafael Escuredo como reconocimiento máximo.

El papel determinante del ex ministro de UCD en el 28-F no admite discusión. El artículo 151 de la Constitución se redactó en la casa donde vivía Manuel Clavero en Madrid, lo hizo junto a Miguel Herrero de Miñón, uno de los padres de la Carta Magna, un domingo por la tarde, y con la única intención de que Andalucía lo pudiese utilizar. Cataluña, País Vasco y Galicia conseguían el autogobierno sin necesidad de referéndum, porque la Constitución se los otorgaba por haber contado con un Estatuto durante la Segunda República.

Pero el referéndum del 28-F, como tal, no se ganó, pero sólo por una provincia. El Consejo de Gobierno andaluz, que era entonces preautonómico y estaba presidido por Escuredo, creyó que habría que recurrir, como mal menor, al artículo 143, mucho menos autonomista.

Fue entonces, horas después, en el restaurante Río Grande de Sevilla, donde Clavero le hizo la siguiente reflexión a Escuredo: "Cómo vamos a pasar a la historia como los perdedores de un referéndum que, en realidad, hemos ganado?" El presidente lo aceptó, y le pidió a quien ya era ex ministro de la UCD, aunque conservó su acta de diputado, que se lo explicase a Felipe González y Alfonso Guerra.

Así lo hizo en un almuerzo, días después, en el restaurante El Parrillón, de Madrid, y los líderes socialistas quedaron convencidos y dispuestos a que el PSOE liderase en el Congreso una votación para repetir el referéndum. Porque eso era posible, pero faltó un voto para ello. El líder nacionalista vasco, Xavier Arzallus, se ausentó de una votación en la que iba a apoyar al PSOE, aunque Fraga, líder de los populares de entonces, se abstuvo.

También se consiguió una reforma para que el voto favorable de los diputados almerienses en el Congreso validasen la autonomía del 151. Suárez maniobró y convenció al líder andalucista, Alejandro Rojas Marcos, para ir por otra vía, también restrictiva, lo que el PSOE aprovechó para acusar de traición a quien, por entonces, era un serio competidor en la comunidad. "O 151 o ninguno", expresó, entonces, Rafael Escuredo.

Finalmente, Suárez tuvo que ceder ante lo que era una rotunda realidad, que Andalucía en su conjunto quería ese autogobierno. Con motivo de la redacción del segundo Estatuto de Autonomía, fue Clavero el que solicitó durante la ronda de consultas parlamentarias que Andalucía fuera declarada "nacionalidad histórica", ya que fue la única comunidad que accedió al autogobierno mediante referéndum.