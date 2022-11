El PSOE presentará una enmienda a la totalidad a los Presupuestos de la Junta si "no hay voluntad política"

El secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, ha instado este viernes al gobierno de Moreno Bonilla a plantear si tiene “voluntad política” y si quiere o no una negociación sobre el Presupuesto presentado para que se pueda enmendar. “Lo que quiero saber es si hay voluntad política por parte del señor Moreno Bonilla de admitir que la oposición pueda introducir elementos y cambios en algunas partidas del Presupuesto”, ha indicado Espadas, que ha afirmado que “si no vemos voluntad alguna por parte del señor Moreno Bonilla y de la consejera de trasladar una negociación seria sobre el Presupuesto, evidentemente presentaremos una enmienda a la totalidad”.

“Es el gobierno el que debe trasladar su voluntad o no de hacerlo y sobre todo si quiere que hablemos de más presupuesto para la sanidad pública o más presupuesto para los ayuntamientos andaluces”, ha añadido Espadas, quien ha destacado que las cuentas presentadas por el gobierno del PP son consecuencia “de tener una disponibilidad de fondos europeos muy potente y unas transferencias del Estado muy potentes, mientras que el presupuesto propio de la Junta, a nuestro juicio, no garantiza alguno de los servicios esenciales de la comunidad autónoma”.

Por otra parte, el secretario general de los socialistas andaluces ha asegurado, también, que el Gobierno de Moreno Bonilla ha “tirado la toalla” para plantear un programa para atraer de nuevo al personal sanitario que se ha marchado a otras comunidades autónomas”. En este sentido, además, Juan Espadas ha pedido a la consejera de Sanidad “que deje de vender humo o mentir en sede parlamentaria sobre la calidad de la atención sanitaria” y le ha instado a decir “cuál es el incremento real para la sanidad pública” en el Presupuesto de 2023 porque, a su juicio, “no salen los números”. “Ni salen los números de las plantillas, ni si se va a poder estabilizar a los 12.000 sanitarios cuyos contratos vecen el 31 de diciembre. Las preguntas están claras, las que no están claras son las respuestas”, ha insistido Espadas.

Andalucía, ha asegurado, necesita a esos profesionales, pero en el capítulo 1 del presupuesto del SAS no están. “Entendemos, por tanto, que en los planes de la consejera está prescindir de ellos en cualquier momento. Aún no sabemos si finalmente se les renovará, pero lo que está claro es que no se le ha garantizado una cobertura presupuestaria para el año completo”. Espadas se ha preguntado, también, “para cuándo el compromiso de las 48 horas en atención primaria”.

Por último, el secretario general del PSOE-A ha mostrado su satisfacción por la reunión al máximo nivel mantenida por el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, con la dirección de la multinacional Maersk “que plantea probablemente la mayor inversión industrial que se ha hecho en nuestro país en muchos años”. Espadas ha asegurado que “es una oportunidad única para Andalucía y que es además fruto del trabajo que está desarrollando el equipo económico del presidente Pedro Sánchez”. “Hay dos cosas que son de justicia. La primera, y no lo ha hecho el presidente de la Junta, es agradecer y reconocer al presidente del gobierno de España y a su equipo económico ser capaz de atraer un proyecto del interés que tiene éste, en el que Andalucía y los puertos andaluces puedan ser destinatarios de un proyecto con un volumen de miles de empleos”.

Para Espadas, “esto sí es atraer una inversión industrial y no lo que a veces escuchamos por parte de Moreno Bonilla, que hablar habla mucho, pero concretar concreta poco a la hora de atraer una empresa con tantos miles de empleos para Andalucía”. “Probablemente estamos ante uno de los sueños que tanto hemos hablado en Andalucía, el de ser una potencia en materia de energía renovable con producción industrial propia y además en un lugar estratégico como es el litoral de Andalucía y que sus puertos pueden acabar convirtiéndose en puertos de traslados de combustible y energía a otros países de la UE”, ha concluido.