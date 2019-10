El PSOE se enfrenta al "bendodismo" con algo de tremendismo

El PSOE no se cree el proyecto de Presupuestos 2020 porque lo ve "falso" ni el "buenismo" del consejero de Hacienda, Juan Bravo, la cara amable de este Gobierno andaluz. Un buen comunicador que sostiene que estas cuentas son de todos y que está abierto a la oposición para aceptar sus enmiendas. El socialista José Fiscal, que se ha estrenado como portavoz en el debate de totalidad del Presupuesto, no le cree. Junto con Adelante Andalucía ha mantenido la propuesta de devolución, pero ha sido tumbada por PP, Ciudadanos y Vox.

El Parlamento andaluz es cosa rara: hay más partidos de Gobierno que en la oposición, de modo que el control se ejerce, en la mayoría de las ocasiones, sobre el anterior Ejecutivo de Susana Díaz. El portavoz de Vox, Alejandro Hernández, se refirió a Díaz como sor Úsula, que es el fantasma del Parlamento, por lo difícil de verla en los plenos.

Y es ahí, según Fiscal, donde entra en juego el "bendodismo". Se trata de definir las denuncias al pasado con las que el consejero de la Presidencia, Elías Bendodo, jalona sus intervenciones tras los Consejos de Gobierno de los martes. La última sería la denuncia de que los gobiernos socialistas se inventaron un millón de vacunados de la gripe desde el año 2012. También el medio millón de usuarios del SAS que esperaban consulta y no estaban en las listas de espera o el montante de andaluces que esperaban las ayudas de la dependencia.

Juan Bravo acusó desde el estrado al Gobierno central por no pelear contra la subida arancelaria de Trump, como sí han hecho Portugal e Italia, que están fuera de las listas, pero como le aclaró Fiscal estos países mediterráneos no figuran en la lista negra, simplemente, porque no forman parte del consorcio Airbus, que es generador del castigo.

Bendodo es el malo; Juan Bravo, el bueno, y falta el feo, según la acuñación de Sergio Leone, pero hay candidatos. A los ismos de Fiscal hay que añadir uno propio, el tremendismo. De las actuales cuentas, el socialista ha dicho que son "dañan inmensamente el corazón de la autonomía" andaluza y que son "las peores que ha tenido Andalucía hasta la fecha". El portavoz socialista ha negado la voluntad de Bravo para consensuar con la oposición: "Ustedes sólo pactan con la extrema derecha". "Son las peores cuentas que ha conocido Andalucía, suponen un daño irreversible al Estado del bienestar y hacen un daño enorme a las clases trabajadoras", ha indicado.

"Ustedes no son neutrales desde el punto de vista ideológico y lo de gobernar para todos es un cuento, gobiernan sólo para una parte de la ciudadanía", ha recalcado en referencia al "buenismo" de Bravo.

Si no fuese porque el Gobierno andaluz es del PP y de Ciudadanos, podría decirse hasta que son continuista. Aumenta el gasto en un 5,4% y la rebaja de impuestos es mínima, se calcula en 25 millones de euros, debido a una rebaja de un punto del IRPF y una reforma en el impuesto de actos jurídicos documentados. El anterior Gobierno de PSOE y Ciudadanos también bajó los impuestos, el IRPF y el de Sucesiones, que lo dejó tocado de muerte.

Buena parte del aumento presupuestario es posible por la liquidación positiva que ha hecho el Gobierno central, y se destina en su mayor parte a pagar deuda, corregir el déficit y dejarlo en cero y en aumentar las partidas de sanidad y de educación. El déficit cero es una obligación de las comunidades con las políticas dictadas por Bruselas, no es una opción.

Si Juan Bravo pasa a la historia como un buen consejero de Hacienda será porque ejecuta el Presupuesto, porque cumple con lo que ahora se pone negro sobre blanco. El consejero ha explicado este miércoles que, hasta la fecha, lleva ejecutado 1.042 millones de euros más que el PSOE en 2018.