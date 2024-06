El PSOE pide la dimisión del alcalde por "la pérdida de 5,7 millones de fondos Edusi"

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba, Antonio Hurtado, ha pedido este lunes la dimisión del alcalde, José María Bellido, por "la pérdida de 5,7 millones de inversiones para la ciudad en fondos Edusi" y ha expresado que siente que no esté en sus manos "una moción de censura al contar el PP con una mayoría absoluta en la Corporación Municipal"."Por la desidia, desinterés político y falta de capacidad organizativa y de gestión demostrada, Bellido debe dimitir como alcalde", ha reiterado el portavoz socialista en una rueda de prensa, en la que ha recriminado al gobierno del PP que "sólo haya sido capaz de invertir en los últimos cinco años el 62% de los 15 millones de euros de subvención que se le concedió al Consistorio".

Hurtado también ha reprochado al regidor que "mienta a los cordobeses con cifras inciertas, sumando inversiones que no han sido financiadas como Edusi para aumentar falsamente el porcentaje de ejecución". Para el portavoz socialista, "las cuestiones que han provocado esta grave pérdida son organizativas, por ello es responsabilidad neta de Bellido y su gobierno".

Así, ha explicado que "primero, el Ayuntamiento debería haber creado la Oficina de Gestión de Fondos Edusi y no dejarlo en manos de Presidencia, y en segundo lugar, haber implicado a todas las áreas municipales, ya que no ha sido capaz de involucrar ni al resto de departamentos, ni organismos autónomos ni empresas municipales, y de hecho, ni Imdeco, IMAE, Imgema, Sadeco, Aucorsa, Emacsa y Cecosam has hecho propuestas de inversión".

El socialista ha continuado refiriendo que "tampoco han sido capaces de prever y tener preparados proyectos que se financien con las bajas de las licitaciones, ni han concentrado las actuaciones en proyectos importantes y de mayor cuantía, lo que hubiese facilitado la gestión de estos fondos", a la vez que ha alegado que "quizás la razón más importante es que áreas como Movilidad, Turismo, Mercados, Gerencia e Infraestructuras han sido incapaces de gestionar las inversiones subvencionadas y autorizadas por los fondos Edusi, demostrando una enorme falta de capacidad de gestión y una gran incompetencia".

Por todo ello, Hurtado ha exigido la dimisión de Bellido tras la Comisión de Seguimiento de los Fondos Edusi celebrada el viernes "donde pedimos explicaciones sobre las 15 inversiones no ejecutadas, casi el 37% del total de actuaciones autorizadas que sumaban un total de 41, y sólo dieron excusas y no razones".

ACTUACIONES NO EJECUTADAS

Entre las actuaciones no ejecutadas están cuatro de la Gerencia Municipal de Urbanismo: la implementación electrónica en licencias urbanísticas y autorizaciones, la recuperación del Camino Alameda del Obispo y conexiones con Alcázar para uso cultural y turístico, la Vía verde Sierra Morena, Córdoba-Cerro Muriano 1 Fase y la habilitación equipamiento público en San Agustín, ha citado.

Según ha indicado, Mercados tampoco ha ejecutado cinco de las inversiones autorizadas: la implantación de Sistemas venta y recogida Online de mercados municipales, la Adecuación del pavimento mercado de ciudad jardín mejora accesibilidad, la mejora mercado climatización Sector Sur, la sensibilización y desarrollo proceso digitalización y establecimientos de alimentación y la ampliación del servicio Click&collect a mercados Sector Sur y Corredera.

Además, ha expuesto que Turismo ha dejado de ejecutar dos inversiones autorizadas: Córdoba destino Turismo Inteligente y el desarrollo de actuaciones complementarias y de accesibilidad del Proyecto Córdoba Destino Turístico Inteligente. Y Movilidad ha dejado sin ejecutar una importante actuación de construcción de carriles bici.

Mientras, ha agregado que Infraestructuras ha dejado de invertir en la Plataforma TIC de comunicación e información a la ciudadanía del sistema integrado de gestión de incidencias de mantenimiento de la ciudad actuación aprobada para ser financiada con fondos Edusi, al tiempo que Mercacórdoba ha dejado de invertir en la sustitución de luminaria del alumbrado exterior por tecnología LED y Juventud ha dejado de invertir en Network Open C2, Cultura & creatividad.

Así, el portavoz socialista considera "necesario que José María Bellido asuma la responsabilidad de no haber sido capaz de defender los intereses de Córdoba y de desaprovechar hasta 5,7 millones de euros de fondos europeos que podían haber financiado importantes inversiones para las barriadas y para la mejora de la prestación de los servicios municipales".