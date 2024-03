PSOE denuncia "la falta de diligencia" municipal al dejar sin huertos urbanos a 20.000 escolares sevillanos

El Grupo Municipal Socialista ha denunciado este domingo que los colegios de Sevilla se quedarán sin las actividades medioambientales del programa municipal de huertos urbanos durante este curso escolar "debido a la falta de diligencia por parte del equipo de José Luis Sanz a la hora de gestionar y adjudicar el contrato para realizar unas actividades con gran aceptación entre el alumnado, las comunidades educativas y los hortelanos, y en las que Sevilla ha sido una referencia nacional".

En su última edición se beneficiaron 20.000 escolares de 77 centros educativos de la ciudad, según una nota socialista, que ha asegurado que "a estas alturas de año y pese a las advertencias del partido y las reiteradas respuestas del gobierno de Sanz de que el programa de huertos urbanos no estaba en peligro, ya no existe margen de maniobra para que los niños y las niñas se beneficien de esta propuesta divulgativa vinculada con la ecología y el medio ambiente antes de que se inicien las vacaciones de verano", en palabras del concejal socialista Juan Tomás de Aragón."El curso escolar 2023-24 quedará baldío porque el equipo de Sanz, quien vino a Sevilla a dar lecciones de buena gestión, ha sido incapaz de sacar adelante el contrato anual del programa de huerto urbanos en los casi diez meses que lleva ya gobernando", ha indicado el edil socialista."El medio ambiente no es una prioridad de su gobierno, así que confiamos en que no sea una estrategia para liquidar definitivamente este programa, cuyos objetivos principales son el conocimiento medioambiental y la lucha contra el cambio climático, y que incluye tanto el cultivo ecológico en espacios habilitados en los patios de los colegios como las visitas a los huertos urbanos de la ciudad, donde, asimismo, se propicia la convivencia intergeneracional", ha continuado argumentando Juan Tomás de Aragón.

En las sucesivas respuestas que ha dado el gobierno local cuando el PSOE ha preguntado sobre la tramitación del expediente, el PSOE ha asegurado que el equipo de José Luis Sanz "se escudaba en reparos de la Intervención General del Ayuntamiento que, siete meses después de haberse iniciado el curso escolar, no ha sido capaz de solucionar"."Evidentemente, ha sido por una absoluta falta de interés, porque para otras cosas sí que se han dado prisas. El gobierno de Sanz, además, ha hecho caso omiso a la petición generalizada de las comunidades educativas y de las AMPA para que se retomaran estas actividades medioambientales para niños y niñas. Mucho hablar de prioridad para los colegios públicos, pero a día de hoy esa prioridad brilla por su ausencia, tanto en mantenimiento como en inversiones o programas educativos como este de los huertos urbanos", ha sostenido Juan Tomás de Aragón.

El PSOE ha asegurado, de acuerdo con directores y directoras escolares y sus AMPA, que más de medio centenar de colegios de la ciudad firmaron en diciembre un escrito mostrando su inquietud por la demora en la ejecución."Desde la comunidad educativa manifestamos nuestra preocupación por la continuidad de este proyecto, al no tener aún noticias de que se haya licitado el contrato anual que daba cobertura a estos talleres y programas, cuando otros años en octubre ya estaban iniciados y con un calendario cerrado. Se trataba de una iniciativa con un enfoque pedagógico y participativo de gran interés social", recogía textualmente el escrito en cuestión."EL EQUIPO DE GOBIERNO HA ASUMIDO LA OPINIÓN DE VOX""El actual equipo de gobierno ha asumido la opinión del grupo Vox de que educar en esta materia es adoctrinar a los niños y niñas. Pero nada más lejos de la realidad. Son unidades didácticas con las que se adquieren competencias relacionadas con la sostenibilidad en un claro compromiso con la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas", ha defendido el PSOE sevillano.

De Aragón ha recordado además el desaguisado laboral que ha provocado entre los trabajadores la no continuidad de este programa. Esta iniciativa municipal "se presentaba como una manera de inclusión, mejora, conocimiento y aprendizaje en los espacios verdes de la ciudad".

En su última edición, 2022-23, el programa de dinamización también se extendió, en colaboración con el Área de Igualdad, a nuevos espacios municipales como el Centro de Atención a la Mujer de Cerro-Amate. Contó con la participación de entidades como la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama (Amama Sevilla), Asociación de Mujeres Parque Amate y Asociación de Mujeres Las Moradas.

La atención a colectivos desfavorecidos se mantuvo con propuestas como las del Centro Cívico Hogar San Fernando, en el Distrito Macarena, con la participación de nuevas entidades, que se sumaron a las ya inscritas como el Centro de Día Macarena y el Centro de Acogida Municipal (CAM).

A esta oferta se incorporaron otros eventos al aire libre, visitas a explotaciones y centros agrarios de interés de la provincia y la celebración de charlas de expertos, entre otras experiencias. Además, este programa municipal de dinamización reactivó la iniciativa 'Los Alcorques Dan Vida', enfocada a la participación de la ciudadanía en la mejora de los barrios y de las zonas verdes.