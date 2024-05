El PSOE denuncia que las ludotecas de verano "son una bofetada a la concialiación de las familias"

El grupo del PSOE en el Ayuntamiento de Jaén ha denunciado este viernes que las ludotecas de verano en los centros de barrio impulsadas por el equipo de gobierno (PP y Jaén Merece Más)"son una bofetada a la conciliación de las familias".

Así lo ha indicado en una nota la concejala socialista en el Ayuntamiento de Jaén, Ángeles Díaz, quien ha critica que el horario de este servicio que oferta el Patronato de Asuntos Sociales es este año de 10,00 a 13,00 horas y no permite niños menores de seis años."¿Qué horario laboral en Jaén coincide con el que se han inventado el alcalde, Agustín González Romo y la concejala María Segovia?¿Cómo lo van a hacer las familias o personas con hijos a cargo que trabajan de 8,00 a 15,00 horas o de 9,00 a 14,00 horas para llevar a sus hijos a las diez y recogerlos a la una?", ha preguntado.

Al respecto, ha dicho desconocer "sin los concejales de PP y Jaén Merece Más pueden conciliar su trabajo con ese horario", pero ha subrayado que "es una patada a las necesidades de la gran mayoría de los padres y madres de Jaén".

La edil ha comparado este horario con el que tuvieron padres y madres el pasado año, con el gobierno local liderado por el PSOE y Julio Millán. "Para empezar no eran ludotecas, eran auténticas escuelas de verano con una programación variada y regulada, el horario era de 9,00 a 14,00 horas con posibilidad de ludoteca de 8,00 a 9,00 horas y de 14,00 a 15,00 horas", ha comentado.

A ello ha sumado Díaz que en esta edición "PP y JM+ se cargan dos periodos también claves en la conciliación", la segunda quincena de junio y la primera semana de septiembre, en la que los padres trabajan y los pequeños están ya de vacaciones."Lo han limitado a julio y agosto, nuevo desprecio a la conciliación, dejando además los tramos de edad de seis a doce años, cuando en años anteriores se han permitido a niños menores de esa edad. Es un quiero y no puedo que no es propio de un ayuntamiento que fomenta la igualdad y atiende a sus vecinos y vecinas", ha lamentado.

La concejala socialista ha afeado, igualmente, que los responsables municipales "mientan con las plazas", puesto que "no son 500", sino que hay "125, 25 niños en cada uno de los centros de servicios sociales"."Ya no se atienden por monitores profesionales especializados incluso en atención a la discapacidad porque la Junta, del PP, les ha quitado el dinero para poder hacerlo con un servicio de calidad y no el parcheo que ofrecen este año", ha concluido.