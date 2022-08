El número tres del PSOE defiende la inocencia de Chaves y Griñán

Una sentencia "injusta" contra dos personas "inocentes". Es lo que considera el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, sobre la sentencia del caso de los ERE que ha condenado a los ex presidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

El número tres de los socialistas, que ha evitado aclarar si apoya que se les conceda el indulto (una posibilidad que prohíbe expresamente el Código Ético del PSOE), ha pedido esperar a conocer primero el texto íntegro de la sentencia, de la que solamente han trascendido las condenas. En el caso de Griñán, seis años de cárcel por prevaricación y malversación de fondos públicos.

"Los indultos tienen su procedimiento y es lo que hay que esperar", ha comentado. "Tenemos que esperar a conocer íntegra la sentencia y luego cada procedimiento tiene su proceso", ha insistido, escudándose en dicho procedimiento para evitar aclarar si él sería partidario de que se concediera el indulto a los dos ex altos cargos socialistas.

En opinión del secretario de Organización del PSOE, el caso ERE no es "comparable" con Gurtel, Púnica u otros casos que han salpicado al PP: "No deja de ser una mala gestión de unas ayudas que estaban con un propósito muy loable que era ayudar a trabajadores y empresas donde unos irresponsables y chorizos se aprovecharon de ello".

"Fueron unos pocos", ha subrayado, pero "están pagando en este caso inocentes como es el caso de los ex presidentes Chaves y Griñán". Según Cerdán, "aquí no ha habido enriquecimiento por parte de nadie, no ha habido financiación de ningún partido, el dinero fue a las empresas y los trabajadores de ellas, y una parte a esos que se aprovecharon de esa situación".