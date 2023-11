PSOE califica de "escalofriantes" las listas de espera sanitarias y anima a "poner reclamaciones"

El PSOE ha llamado a la ciudadanía a reclamar ante el Gobierno andaluz "sus derechos asistenciales" ante unas listas de espera que ha considerado "escalofriantes e inaceptables" ya que "mantienen a más de 100.000 almerienses aguardando una operación, una cita con especialistas médicos o una prueba diagnóstica".

En rueda de prensa, el parlamentario andaluz José Luis Sánchez Teruel ha afeado al PP que "en cinco años aún no haya dado a conocer las listas de espera para pruebas diagnósticas" al tiempo que ha remarcado que, en el último año, "se ha incrementado en un 40% el número de almerienses pendientes de una operación, siendo el doble el número de personas que esperan hoy más de un año para operarse".

Ante "este panorama", ha aconsejado a los almerienses que "hagan valer sus derechos" y que presenten "reclamaciones en sus centros de salud y hospitales cuando se haya superado el plazo estipulado en el decreto de garantías debido a la mala gestión del Gobierno andaluz"."Las personas que están en lista de espera tienen que acostumbrarse a reclamar si pasa el plazo legal para que les operen, que oscila entre los 90 a los 180 días en virtud de la urgencia de la intervención; para que les hagan una prueba, que son 30 días; o les atienda el especialista, que puede ser, a lo sumo, de 60 días", ha defendido.

Ha precisado que el proceso de reclamación es "muy sencillo" y ha alentado a llevarlo a cabo "porque no deben aguantar tanto dolor ni tanta deshumanización ante unas listas de espera escalofriantes"."Las listas de espera que mantiene el Sistema Andaluz de Salud claman al cielo y debemos ponernos en la piel de quienes están en ellas habiendosituaciones como las de un paciente, Antonio, que lleva 650 días esperando para entrar por esta puerta, concretamente desde febrero de 2022 para que le quiten un dolor que no le deja caminar".

Sánchez Teruel se ha preguntado "los motivos por los que la situación actual de la sanidad pública andaluza es tan desastrosa de la mano del PP"."La sanidad pública no ha visto en la última década, hasta la llegada de Juanma Moreno, las colas en los centros de atención primaria de madrugada, porque no hay manera de que te den cita y las listas de espera "e publicaban cada seis meses y no cada año y medio o más de cinco años, en el caso de las pruebas diagnósticas", ha criticado.

Ha cuestionado "cómo es posible que no se reduzcan las listas de espera habiéndose incrementado el presupuesto de sanidad en los últimos cinco años con las importantes transferencias del Gobierno de España y con los fondos europeos"."La respuesta está en la mala gestión de la sanidad pública por parte del Gobierno de Juanma Moreno que no pone en marcha un plan de tardes ni las continuidades con los profesionales de la pública durante todo el año. Sólo esto explica que cuando más dinero hay más crecen las listas de espera con el Ejecutivo andaluz del PP", ha concluido.