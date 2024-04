El PSOE critica el "arreglo chapucero" del aparcamiento de San Francisco, donde "continúan las filtraciones"

El grupo del PSOE en el Ayuntamiento de Jaén ha criticado este viernes el "arreglo chapucero" que el equipo de gobierno (PP y Jaén Merece Más) ha realizado en el párking San Francisco, donde "continúan las filtraciones de agua que afectan a uno de los aparcamientos más visitado de la ciudad".

Así lo ha indicado en una nota la concejala socialista Isabel Cano-Caballero, después de que desde el Consistorio se informara el martes de la reparación de las filtraciones que afectaban a este espacio, procedentes de una tubería rota en el cercano callejón de las Flores.

La edil ha preguntado al alcalde, Agustín González Romo, y al portavoz de JM+ Merece Más, Manuel Vallejo, "qué clase de arreglo han hecho cuando por las paredes de las rampas de subida del aparcamiento sigue rezumando el agua, que provoca charcos de agua estancada".

Al respecto, ha recordado que el grupo socialista denunció la pasada semana que durante días este céntrico párking "presentaba una de sus alas completamente inundada de agua estancada con mal olor debido a una filtración de los bajantes"."El alcalde, más preocupado por que el PSOE le saque los colores que por prestar un servicio público en condiciones, anunció que se había arreglado este problema. Apenas un día después hemos comprobado, como cualquier usuario de este aparcamiento, que el agua sigue manando por las paredes hacia el suelo, afectando a la rampa de salida", ha afirmado.

En este sentido, Cano-Caballero ha considerado que la imagen que el se ha dado durante días coincidiendo, además, con la semana Santa "ha sido bochornosa"."PP y Jaén Merece Más no están en lo que tienen que estar, que es en gestionar esta ciudad por el interés general, no con chapuzas perpetradas porque la oposición los pone en evidencia" ha dicho, no sin urgir a que arreglen los problemas de este aparcamiento "de forma definitiva porque no merece la imagen que brinda a los usuarios y visitantes" de la ciudad.